Αγαπηδάκη: Μετά το πολάκιο ήθος, έχουμε και την πολάκια επιστήμη και την πολάκια πολιτική Πολιτική 22:30, 04.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

8

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο Πολάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι λέει ψέματα για τους νεκρούς από την πανδημία - Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας παρέπεμψε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στα στοιχεία του ΠΟΥ