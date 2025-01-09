«Αέρας» στα πανιά του Ερντογάν ο αναθεωρητισμός του Τραμπ

Του Αντώνη Αντζολέτου

Μετά την αναθεωρητική Τουρκία και τη Ρωσία τη «σκυτάλη» πήρε και ο Ντόναλντ Τραμπ πριν ακόμα αναλάβει τα καθήκοντά του. Το όραμά του περιλαμβάνει για τις «νέες Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής» προσάρτηση του Καναδά, της Γροιλανδίας και της διώρυγας του Παναμά. Η «υπερατλαντική πατρίδα» μπορεί να μην μοιάζει πολύ με τη «γαλάζια πατρίδα» του Ταγίπ Ερντογάν, ωστόσο ο Τούρκος ηγέτης ακούγοντας τα υπερφίαλα σχέδια του ομολόγου του δεν μπορεί παρά να προσβλέπει σε μια συχνή και στενή επαφή με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Την ώρα που οι μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα εξακολουθούν να υπάρχουν με τη μορφή μιας λύσης «πακέτο» που θα εμπεριέχει ακόμα και τα ζητήματα της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη οι γείτονες με τον τρόπο που συμπεριφέρονται στη Μέση Ανατολή ευελπιστούν να επιβάλουν μια νέα τάξη πραγμάτων. Θα έχει στο πλευρό του και τον Ντόναλντ Τραμπ; Δεν είναι σίγουρο όσο και αν ακούγονται κολακευτικά λόγια και από τις δυο πλευρές. Ο Ταγίπ Ερντογάν δημιουργώντας παράλληλες κρίσεις έχει στόχο να εμφανίζεται ως ο «απομηχανής θεός» στην αποκλιμάκωσή τους. Αν ο Τραμπ θεωρήσει πως από τη Μέση Ανατολή δεν έχει να κερδίσει πολλά πράγματα δεν είναι απίθανο να βρει άλλους τρόπους να προκρίνει λύσεις. Με δεδομένο πάντα πως το Ισραήλ δεν θα βγει μη ωφελημένο.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον οι σχέσεις Άγκυρας και Τελ Αβίβ βρίσκονται στην «κόψη του ξυραφιού». Με απλά λόγια για το Ισραήλ η Τουρκία είναι το νέο Ιράν. Και όταν τα συμφέροντα μεταξύ συμμάχων και εχθρών συγκρούονται και μπλέκονται η λύση δεν είναι εύκολο να βρεθεί. Ο Τραμπ θα πρέπει να κόψει τον «γόρδιο δεσμό» και να βρει τρόπους συμβιβασμού ώστε να έχει τους πάντες ευχαριστημένους. Κομβικό και ενδεικτικό σημείο για τις σχέσεις ΗΠΑ – Τουρκία είναι το θέμα των F-35 και πως ο νέος πλανητάρχης θα χειριστεί το συγκεκριμένο θέμα.

Για την ελληνική πλευρά το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο. Οι πληροφορίες για προσπάθειες περιορισμού της κυπριακής ΑΟΖ από την Τουρκία έχει πυροδοτήσει για άλλη μια φορά τη συζήτηση για την επόμενη ημέρα στις σχέσεις των δυο χωρών. Θα δώσει όντως ο Ντόναλντ Τραμπ αρκετό «θάρρος» στον Τούρκο πρόεδρο να προχωρήσει σε νέες αυθαιρεσίες; Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα.

Από τη χθεσινή τριμερή στο Κάιρο με την Αίγυπτο και την Κύπρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα: «Η διαδρομή της Συρίας προς το αύριο περνάει μέσα από τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου. Κανόνες τους οποίους οι τρεις χώρες μας έχουν αποδείξει επανειλημμένα ότι σέβονται. Άλλωστε η Ελλάδα και η Κύπρος έχουμε υπογράψει με τη φίλη Αίγυπτο συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΖ, που βασίζονται πλήρως – επαναλαμβάνω πλήρως – στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας». Οι προσπάθειες να μπει φρένο στον αναθεωρητισμό της περιοχής θα είναι συνεχείς, καθώς όλα δείχνουν πως ο Ταγίπ Ερντογάν ψάχνει τρόπους να νομιμοποιήσει έμμεσα τη στρατιωτική παρουσία της χώρας του στη βόρεια Συρία.

