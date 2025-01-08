Σέκερης στον ΟΗΕ: Η ειρήνη στη Συρία μπορεί να εξασφαλιστεί μέσω μιας τακτικής και περιεκτικής πολιτικής μετάβασης

Για την ανάγκη να εξασφαλιστεί η ειρήνη στη Συρία μέσω μιας τακτικής και πλήρως περιεκτικής πολιτικής μετάβασης, προς μια νόμιμη, αντιπροσωπευτική και μη θρησκευτική κυβέρνηση, μίλησε κατά την τοποθέτησή του ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, Ευάγγελος Σέκερης, στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την κατάσταση στη Συρία.

Ειδικότερα στην τοποθέτησή του ο κ. Σέκερης:



Χαιρέτισε την πτώση του αυταρχικού καθεστώτος του Άσαντ, σε μια στιγμή που αποτελεί ορόσημο για τη χώρα και την περιοχή

Υποστήριξε ότι η ειρήνη μπορεί να εξασφαλιστεί μέσω μιας τακτικής και πλήρως περιεκτικής πολιτικής μετάβασης, προς μια νόμιμη, αντιπροσωπευτική και μη θρησκευτική κυβέρνηση, βασισμένη στη δημοκρατική νομιμότητα στο πνεύμα της απόφασης του UNSC. 2254

Επαναβεβαίωσε ότι η Ελλάδα στηρίζει την ενότητα, την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Συρίας

Ο κ. Σέκερης, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι «καμία προσπάθεια δεν πρέπει να φείδεται για την προστασία όλων των πληγέντων αμάχων, συμπεριλαμβανομένων των Χριστιανών και όλων των θρησκευτικών μειονοτήτων και εθνοτικών ομάδων».

«Ελπίζοντας στον απόηχο αυτής της σημαδιακής εξέλιξης, οι Σύροι αξίζουν ειρήνη. Μια ειρήνη που πρέπει και μπορεί να διασφαλιστεί μόνο μέσω μιας ομαλής και χωρίς αποκλεισμούς πολιτικής μετάβασης, προς μια νόμιμη, αντιπροσωπευτική και μη θρησκευτική κυβέρνηση, βασισμένη στη δημοκρατική νομιμότητα, στο πνεύμα της απόφασης 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ» πρόσθεσε.

«Η Ελλάδα αποδίδει μεγάλη σημασία στη διασφάλιση της ασφάλειας και της ευημερίας της ιστορικής ελληνορθόδοξης κοινότητας στη Συρία, η οποία περιλαμβάνει και Έλληνες πολίτες» είπε ο κ. Σέκερης.

Παράλληλα, επισήμανε ότι «οποιεσδήποτε θετικές δηλώσεις και μηνύματα από τις νέες αρχές, πρέπει να συνοδεύονται από συγκεκριμένες ενέργειες για τον σεβασμό των μειονοτήτων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».



Πηγή: skai.gr

