Του Γιάννη Ανυφαντή

Ένταση στα ορεινά έδρανα της Βουλής μεταξύ Ελληνικής Λύσης και Νέας Αριστεράς προκαλεί η επιστολή του Κυριάκου Βελόπουλου προς τον Πρόεδρο της Βουλής, τον πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των κομμάτων, με την οποία ζητά να προσκληθεί στην Ολομέλεια ο Ίλον Μασκ προκειμένου να εκφωνήσει ομιλία.

«Θεωρούμε εθνικά επωφελή, εάν όχι επιβεβλημένη, την πρόσκληση του κ. Ίλον Μασκ, προκειμένου να απευθύνει ομιλία στη Βουλή των Ελλήνων, ώστε η Ελλάδα να διαμηνύσει διεθνώς ότι, ως κοιτίδα της Δημοκρατίας, παραμένει και ο κύριος θεματοφύλακας αυτής», αναφέρει μεταξύ άλλων η επιστολή, όπως συμπληρώνει, ο επιχειρηματίας «ηγείται της παγκόσμιας προσπάθειας για την ελευθερία του λόγου, της έκφρασης και της ελεύθερης διάδοσης ιδεών, στοιχεία τα οποία αποτελούν την πεμπτουσία της Δημοκρατίας».

Ως τον «πιο εθελόδουλο οπαδό της Αμερικανικής κυβέρνησης», χαρακτήρισε σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά τον Κυριάκο Βελόπουλο, τονίζοντας πως ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης «απλώνει το χέρι μήπως πάρει κάτι από όσα κομίζει ο Ίλον Μάσκ για την ευρωπαϊκή ακροδεξιά, επιβεβαιώνοντας το ρητό για το τελευταίο καταφύγιο των απατεώνων».

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, προκειμένου να απευθύνουν ομιλία στη Βουλή αρχηγοί κρατών, πρόεδροι κυβερνήσεων και προσωπικότητες διεθνούς κύρους, θα πρέπει αρχικά να προταθούν από τον Πρόεδρο της Βουλής, να γνωμοδοτήσει η Διάσκεψη των Προέδρων και στη συνέχεια να αποφασίσει η Ολομέλεια.

Πηγή: skai.gr

