Κώστας Κατσανέβας στον ΣΚΑΙ 100,3: Θα κατέβω στις εκλογές

Ο εγγονός του Ανδρέα Παπανδρέου, Κώστας Κατσανέβας σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Δημήτρη Γιαγτζόγλου προαναγγέλλει την κάθοδο του στην ενεργό πολιτική σκηνή.

Μοιράστηκε ιστορίες για τον παππού του και την οικογένεια του και μάθαμε πως ο Ανδρέας γνωρίστηκε με τη Μαργαρίτα σε έναν οδοντίατρο.

Το ΠΑΣΟΚ δεν λαϊκίζει, χρειάζονται ανατρεπτικές ιδέες ανέφερε στην εκπομπή «Ζούμε αληθινά» ο Κώστας Κατσανέβας και ανέπτυξε το σκεπτικό του για μηδενικό φόρο τους νέους.

«Θα κατέβω στις εκλογές, σκοπός μου είναι αν πάνε όλα καλά να είμαι καλά να κατέβω στις επόμενες εθνικές εκλογές που φαντάζομαι θα είναι το 2027» σημείωσε ο Κώστας Κατσανέβας.

«Δεν με νοιάζει η πολιτική δυναστεία των Παπανδρέου, πορεύομαι σαν Κωστής πάντα ανεξάρτητος, μου αρέσει η πολιτική είναι το όχημα για να κάνεις μαζικές αλλαγές.» τόνισε ο εγγονός του Ανδρέα Παπανδρέου που φαίνεται ότι έχει το μικρόβιο της πολιτικής.

Στην ενδιαφέρουσα συνομιλία με τον Δημήτρη Γιαγτζόγλου τον ακούμε να μιλάει για το σπίτι στο Καστρί και άγνωστες πτυχές από τη ζωή του πατέρα του αλλά και για τη σχέση με τους θείους του, τον Αντρίκο ,τον Νίκο και τον Γιώργο με τον οποίο συνηθίζει να κάνει κουβέντες για την πολιτική.

Η κουβέντα πάει και στην περίοδο Σημίτη που ο εγγονός του Ανδρέα Παπανδρέου την χαρακτηρίζει περίοδο σταθερότητας. Μιλά και για «πολυδιάστατη» σχέση του Ανδρέα Παπανδρέου με τον Κώστα Σημίτη, ήταν διαφορετικοί πολιτικοί μέσα σε ένα κόμμα με αντιπαραθέσεις όπως λέει. Καταλήγει με μια ανάμνηση από παραμονή Πρωτοχρονιάς με τον Κώστα Σημίτη στο Καστρί στο παλιό γραφείο του Ανδρέα Παπανδρέου.

