Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή το περιστατικό δολιοφθοράς στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός», μιλώντας στην ΕΡΤ δήλωσε ότι είναι πάρα πολύ προβληματισμένος με το περιστατικό δολιοφθοράς στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

«Η συγκεκριμένη περιοχή ήταν περιορισμένης πρόσβασης. Πλην των συνεργείων ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης, γιατί γίνονται πολλά έργα στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή, κανένας άλλος δεν είχε πρόσβαση και τα συνεργεία ελέγχονται. Άρα, είναι δύσκολο να εμπλέκονται τα συνεργεία σε αυτή τη δολιοφθορά», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.

Πρόσθεσε δε, ότι «ο χαλκός που έχει αφαιρεθεί είναι μικρής αξίας, άρα οι διάφορες θεωρίες περί ανθρώπων που εμπορεύονται χαλκό δεν κολλάνε, γιατί κανείς δεν θα έμπαινε σε τόσο μεγάλο κίνδυνο για κάτι τόσο ευτελούς αξίας».

Επιπλέον, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η στιγμή που έγινε η δολιοφθορά, λίγο πριν από την έναρξη του καύσωνα, δείχνει ότι αυτός που το έκανε δεν ήθελε να βγάλει λεφτά, ήθελε να προκαλέσει πρόβλημα στη λειτουργία του νοσοκομείου και στη δημόσια εικόνα του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

«Ξέρω πολύ καλά ότι δεν είναι όλοι ευχαριστημένοι με τη μεγάλη πρόοδο που κάνει το ΕΣΥ και πολλοί στενοχωριούνται που το βλέπουν να πηγαίνει μπροστά», τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας.

«Θέλω να ελπίζω ότι κανένας από αυτούς δεν είναι εμπλεκόμενος. Περιμένω από την Ελληνική Αστυνομία να κάνει άμεσα τη δουλειά της και να έχουμε τον ένοχο. Εάν ο ένοχος είναι εμπλεκόμενος και εργαζόμενος στο ΕΣΥ, έχετε το λόγο της τιμής μου ότι θα απολυθεί αμέσως», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν η αστυνομία διενεργεί προανάκριση, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε ότι «διενεργείται και ΕΔΕ και προανάκριση. Το κύριο, δυστυχώς, σενάριο είναι δολιοφθορά εκ των έσω. Ευχαριστώ πολύ», κατέληξε ο υπουργός Υγείας.

Το περιστατικό δολιοφθοράς στον Ευαγγελισμό

Αγνωστοι έκοψαν τα καλώδια του κεντρικού συστήματος κλιματισμού του νοσοκομείου, τόσο στον ηλεκτρονικό πίνακα, όσο και στην ταράτσα.

Εν τω μεταξύ, προκύπτουν ποικίλα ερωτήματα σχετικά με τη δολιοφθορά στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν γίνεται η δολιοφθορά να σημειώθηκε μέσα σε μία ημέρα.

Οι ίδιες πηγές σημείωναν πως όποιος προχώρησε σε αυτή την πράξη γνώριζε τον χώρο, εκεί όπου υπάρχει αναβατόριο, κλειδωμένο, τα κλειδιά του οποίου έχει ο εργολάβος ίσως και κάποια μέλη από το συνεργείο.

Το βασικό ερώτημα στο οποίο οι αστυνομικοί προσπαθούν να δώσουν απάντηση είναι ποιοι ακριβώς είχαν πρόσβαση και μπαινοέβγαιναν χωρίς να είναι δυνατός ο απόλυτος έλεγχος.

Ο τελευταίος έλεγχος πάντως στην εγκατάσταση, από τεχνικούς, είχε γίνει τον περασμένο Οκτώβριο. Ωστόσο, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας διατηρείται αποθηκευμένο για πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα.

