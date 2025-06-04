«Το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι παράνομο. Δεν αναγνωρίζεται από εμάς. Δεν αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν αναγνωρίζεται από κανένα σοβαρό κράτος. Επομένως δεν υφίσταται κάποιο θέμα, ούτως ή άλλως. Αλλά ακόμα περισσότερο, πριν από δύο περίπου μήνες, μια από τις δύο πιο μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες του κόσμου, η αμερικάνικη Chevron, ήρθε μέσα στα όρια του περιβόητου αυτού παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου.

Και δέχτηκε, με βάση πρωτοβουλία της Ελλάδας, να κάνει έρευνες υδρογονανθράκων. Ακυρώνοντας στην πράξη όλα αυτά περί δήθεν τουρκολιβυκού μνημονίου. Νομίζω ότι αποδίδουμε στη συζήτηση αυτή λίγο παραπάνω σημασία από ό,τι έχει. Διότι έχουμε τη Chevron και έχουμε και το ότι δεν αναγνωρίζεται από πουθενά αυτό το εξωφρενικό ούτως ή άλλως μνημόνιο». Αυτό τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Real Fm 97,8.

Το ζήτημα με τη Μονή Σινά

Ο κ. Χατζηδάκης - σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση Τύπου της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης - απαντώντας σε ερώτηση για το ζήτημα με τη Μονή Σινά, σημείωσε: «Υπάρχει βούληση της αιγυπτιακής κυβέρνησης να αντιμετωπιστεί με έναν θετικό τρόπο το θέμα. Από εκεί και πέρα, και εκεί υπάρχουν περιφερειακές αρχές και δικαστήρια. Αλλά υπήρξε, ούτως ή άλλως, επίσημη ανακοίνωση του αιγυπτιακού Υπουργείου Εξωτερικών την περασμένη εβδομάδα. Υπήρξαν τοποθετήσεις του ίδιου του Προέδρου Σίσι στις συζητήσεις του με τον πρωθυπουργό. Αναμένουμε, λοιπόν, εφαρμογή όσων έχουν συμφωνηθεί επί της αρχής. Υπάρχουν θέματα ασφαλώς προς περαιτέρω συζήτηση. Αλλά πιστεύω ότι και οι δύο χώρες θα κάνουν ό,τι μπορούν, για να αντιμετωπιστεί με ένα δίκαιο και οριστικό τρόπο αυτό το θέμα. Και από την άλλη, θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους που είναι στρατηγικής σημασίας, εδώ και κάποια χρόνια, και σημαντική για την ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής».

Στη συνέχεια, σε ερώτηση για την πρόσφατη δικαστική απόφαση για το Μάτι επεσήμανε: «Σε θέματα που υπάρχει ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, όπως είναι το Μάτι, η Μάνδρα, τα Τέμπη, έχουμε όλοι τη δική μας υποκειμενική εικόνα. Εκείνο που όμως έχει σημασία, όπου υπάρχει κράτος δικαίου, είναι η τελική τοποθέτηση της δικαιοσύνης. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Εγώ κατανοώ απόλυτα τους συγγενείς διότι έζησαν και ζουν ένα δράμα».

Στη συνέχεια ο κ. Χατζηδάκης, με αφορμή τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης στις τραγωδίες στο Μάτι και στα Τέμπη, τόνισε: «Ήρθε η δικαιοσύνη και αποφάσισε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Είπε, ας πούμε, ότι είναι αθώα η κ. Δούρου. Από την άλλη καταδικάζεται ένας γενικός γραμματέας και άλλοι. Το ερώτημα είναι το εξής: Εμείς ως κυβέρνηση και τώρα και παλαιότερα όταν ήμασταν αντιπολίτευση, στο συγκεκριμένο θέμα κρατήσαμε μια στάση νομίζω που χαρακτηρίζεται από σωφροσύνη και από αποφυγή υπερβολών. Και από την αρχή ξεκαθαρίσαμε ότι πρέπει να γίνει δίκη και να αποδοθεί το δίκαιο κατά το ελληνικό Σύνταγμα».

Το ερώτημα, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο, είναι «η αντιπολίτευση στην Ελλάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν τότε κυβέρνηση, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, έχουν αυτή την αντίληψη γενικώς ή μήπως στο θέμα των Τεμπών έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά; Αν υπήρχε θεωρητικά για τον κ. Τριαντόπουλο και τον κ. Καραμανλή στο μέλλον μια τέτοια απόφαση, όπως υπήρξε για την κ. Δούρου, τι θα έκαναν ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης; Θα τηρούσαν τη στάση που έχει τηρήσει από την αρχή η Νέα Δημοκρατία στο Μάτι; Εννοώ σε σχέση με τη δικαιοσύνη. Εδώ είμαστε όλοι και κρινόμαστε», σημείωσε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Επίσης, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε τη σύγχυση της αντιπολίτευσης, όσον αφορά την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον κ. Καραμανλή: «Τα κόμματα της αντιπολίτευσης - και ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ - λένε ότι θα ψηφίσουν για την περίπτωση Καραμανλή παραπομπή για κακούργημα, αλλά όχι για πλημμέλημα. Δηλαδή ο Κώστας Καραμανλής διέπραξε το μείζον, αλλά δεν διέπραξε το έλασσον; Εδώ υπάρχει ένα λογικό κενό σε αυτά που λέει η αντιπολίτευση. Είναι λίγο παράδοξο. Το δικαστικό συμβούλιο είναι ο φυσικός δικαστής. Θα τοποθετηθεί. Έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως προβλέπονται από το Σύνταγμα και από τους νόμους. Έχει συγκεκριμένα δικαιώματα. Όλα αυτά δείχνουν ακόμη περισσότερο τη σύγχυση από την πλευρά της αντιπολίτευσης».

Για την διεξαγωγή του πρωταθλήματος μπάσκετ

Τέλος, ερωτηθείς για τη διεξαγωγή του πρωταθλήματος του μπάσκετ, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε: «Μετά από πολύ θλιβερά γεγονότα που οδήγησαν σε απώλειες των ανθρώπινων ζώων, η κυβέρνηση έφερε ένα πολύ τολμηρό και πολύ σύγχρονο πλαίσιο για τη βία στους αθλητικούς χώρους, το οποίο έχει λειτουργήσει και έχουν εξαφανιστεί οι ακρότητες στα γήπεδα του ποδοσφαίρου. Στο μπάσκετ εδώ έχουμε ένα θέμα με παράγοντες που, όμως μετακυλίεται και μπορεί να μετακυλιστεί στο άμεσο μέλλον, πολύ περισσότερο στις εξέδρες. Γι' αυτό έγινε και η κυβερνητική παρέμβαση. Για να αποφευχθούν τα χειρότερα στο μέλλον. Την Κυριακή υπήρξαν πολύ συγκεκριμένες εικόνες, τις οποίες είδαμε όλοι. Είχε προγραμματιστεί αγώνας για σήμερα και υπήρχαν και άλλοι δύο αγώνες οι οποίοι θα ακολουθούσαν. Ο ένας σίγουρα, ο άλλος ενδεχομένως. Σήμερα, λοιπόν, θα μας ρωτούσατε γιατί δεν κάνουμε τίποτα και παρακολουθούμε το θέμα εκ του μακρόθεν. Και μετά τον επόμενο αγώνα μπορεί να μας ρωτούσατε πολύ πιο δύσκολα πράγματα».

Και προσέθεσε: «Εμείς από την αρχή καταστήσαμε σαφές ότι δρούμε όχι μόνο κατασταλτικά, αλλά κυρίως προληπτικά. Στέλνουμε ένα μήνυμα κυρίως στους παράγοντες ότι εδώ υπάρχει ένα οργανωμένο κράτος και ότι οι νόμοι θα τηρηθούν. Και θέλουμε δεσμεύσεις απολύτως σαφείς και μη αμφισβητούμενες από τους ίδιους ότι δέχονται ένα πλαίσιο. Εάν δεχτούν αυτό το πλαίσιο, οι αγώνες θα προχωρήσουν. Εάν δεν το δεχτούν θα σταματήσει το πρωτάθλημα».

Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε στη βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα: «Μια κυβέρνηση που βλέπει συγκεκριμένο σκηνικό, αν έκλεινε τα μάτια θα ήταν κατώτερη των περιστάσεων. Το βασικό δεν είναι, αυτή την ώρα, τίποτα άλλο από την προστασία του αθλήματος, το οποίο έχει διαφημίσει την Ελλάδα στο εξωτερικό κατ' επανάληψη, την προστασία του αθλητισμού και την προστασία της δημόσιας τάξης», κατέληξε.

