Άδωνις Γεωργιάδης: Δεν καταργούνται τα ΚΕΠΑ ως οργανισμός

Τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) δεν καταργούνται ως οργανισμός διευκρινίζει με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης

Τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) δεν καταργούνται ως οργανισμός διευκρινίζει με ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης.

«Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνέντευξης Τύπου για την παρουσίαση του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (ΕΗΦΥ) στο υπουργείο Υγείας, τονίστηκε ότι ο ΕΗΦΥ θα διευκολύνει τη λειτουργία των ΚΕΠΑ, καθώς με το νέο ψηφιακό σύστημα οι πολίτες δεν θα ταλαιπωρούνται με τη διαδικασία των Υγειονομικών Επιτροπών των ΚΕΠΑ για να λάβουν πιστοποιητικό αναπηρίας, καθώς διευκολύνουμε ηλεκτρονικά και αυτόματα την λειτουργία τους».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Άδωνις Γεωργιάδης υπουργείο Υγείας
