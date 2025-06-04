Στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσιάστηκαν σήμερα τα αποτελέσματα της πρώτης μεγάλης αξιολόγησης του Δημοσίου από τους ίδιους τους πολίτες, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει λόγο για μια διαδικασία που «καθρεφτίζει την πραγματικότητα που ζει ο πολίτης – όχι αυτήν που φανταζόμαστε».

Για πρώτη φορά οι πολίτες κλήθηκαν να αξιολογήσουν το κράτος: την καθημερινή τους εξυπηρέτηση από δημόσιες υπηρεσίες, τα προβλήματα, τις καθυστερήσεις αλλά και τις θετικές εξελίξεις. Συνολικά 65.000 πολίτες συμμετείχαν στη διαδικασία, η οποία ολοκληρώθηκε στις 31 Μαΐου.

«Στόχος μας είναι ένα Δημόσιο που συνεχώς βελτιώνεται. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη σχετική έρευνα που έχει γίνει ποτέ και τα αποτελέσματά της δείχνουν καθαρά που βρισκόμαστε», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας πως τώρα είναι στο χέρι της κυβέρνησης και των δήμων να μετατρέψουν αυτή την εικόνα σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως δεν υπάρχουν μεγάλες γεωγραφικές αποκλίσεις στην αξιολόγηση, αλλά εντοπίζονται συγκεκριμένα προβλήματα ανά περιοχές – όπως το οδικό δίκτυο στα νησιά. Έφερε ως παράδειγμα τη Λέσβο, όπου ένα έργο βελτίωσε αισθητά τη στάση των πολιτών. Αντίστοιχα, προβλήματα όπως οι καθυστερήσεις στην Κτηματογράφηση και η γραφειοκρατία για την έκδοση αδειών εποχικών εργατών επιβεβαιώθηκαν από τα ίδια τα στοιχεία.

Στον αντίποδα, ιδιαίτερα θετικά αξιολογήθηκε το gov.gr, που έκλεισε πέντε χρόνια λειτουργίας, καθώς και το ηλεκτρονικό εισιτήριο στις συγκοινωνίες – αν και, όπως παραδέχθηκε, η συνολική εικόνα μεταφορών παραμένει μεικτή. «Είναι ψήφος εμπιστοσύνης σε μια μεγάλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια», τόνισε.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις τοπικές υπηρεσίες δόμησης, για τις οποίες ο πρωθυπουργός είπε πως το σύστημα έχει φτάσει στα όριά του και χρειάζεται αναμόρφωση.

«Κάτι αλλάζει στο Δημόσιο»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα στους «αρνητές της αξιολόγησης», λέγοντας πως «όποιος αρνείται να αξιολογηθεί, αρνείται να λογοδοτήσει στον πολίτη». Σχολιάζοντας τα ευρήματα, σημείωσε πως «κάτι αλλάζει στο Δημόσιο, αλλά παραμένουν εμπόδια δεκαετιών που πρέπει να ξεπεράσουμε».

Παράλληλα, συνδύασε την πρωτοβουλία με τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, δηλώνοντας πως «ναι, σε ακραίες περιπτώσεις που δημόσιος υπάλληλος δεν ανταποκρίνεται επί χρόνια, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα απομάκρυνσής του».

Επόμενο βήμα, όπως προανήγγειλε, θα είναι η αξιολόγηση στον τομέα της Υγείας, με τους πολίτες να έχουν σύντομα τη δυνατότητα να καταθέτουν την εμπειρία τους μόλις αποχωρούν από τα νοσοκομεία.

Κλείνοντας, ανέφερε παραδείγματα δημόσιων οργανισμών όπως ο ΕΦΚΑ, η ΔΥΠΑ και η ΑΑΔΕ, σημειώνοντας πως «η πρόοδος δεν ήρθε από μόνη της». «Κοιταχτήκαμε στον καθρέφτη με θάρρος. Είδαμε όσα μας αρέσουν και όσα όχι – και συνεχίζουμε», είπε χαρακτηριστικά.

Πολύ υψηλές βαθμολογίες στο gov.gr

Στην αξιολόγηση των δημοσίων υπηρεσιών για τον μήνα Μάιο, συμμετείχαν 64.789 πολίτες και η έρευνα ήταν ανοιχτή για 26 ημέρες, όπως είπε ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων στον πρωθυπουργό. Οι δήμοι που συμμετείχαν ήταν 184 και είχαν απαντήσεις. Όπως είπε, αναμενόμενο ήταν ότι οι περισσότερες δόθηκαν από τον δήμο Αθηναίων, ακολούθησαν η Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο.

Ο κ. Λιβάνιος αναφέρθηκε στον κατάλογο των αξιολογούμενων υπηρεσιών. Σημείωσε ότι οι υπηρεσίες της αυτοδιοίκησης, εκεί που οι πολίτες είχαν προσωπική εμπειρία, συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ποσοστό αξιολογήσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η αξιολόγηση των πεζοδρομίων που έφτασε το 90%. Σύμφωνα με τον κ. Λιβάνιο, υπηρεσίες για τις οποίες οι αξιολογήσεις ήταν κάτω από 50%, δείχνει ότι δεν είναι τόσο γνωστές για να είναι οι πολίτες σε θέση να τις αξιολογήσουν, και έφερε για παράδειγμα μεταξύ άλλων, το εισιτήριο αγώνων του gov.gr και τις κοινωνικές υπηρεσίες δήμων.

Αναφερόμενος στους μέσους όρους των έξι κρατικών υπηρεσιών που ρωτήθηκαν η ΑΑΔΕ βρίσκεται στο 6,1, το ΕΦΚΑ στο 5,3, η Υπηρεσία Απασχόλησης στο 5,6, το Εθνικό Κτηματολόγιο 4,9, οι Διευθύνσεις Αλλοδαπών 4,4 και ειδικά για τα μητροπολιτικά συγκροτήματα της Αττικής και της Θεσσαλονίκης τα μέσα μεταφοράς βρίσκονται στο 5. Μιλώντας για τις υπηρεσίες που είχαν τη χαμηλότερη βαθμολογία ο κ. Λιβάνιος έκανε λόγο για γεωγραφικά κριτήρια, και περιοχές όπου υπάρχει καθυστέρηση στην κτηματογράφηση ή εκκρεμότητες όπως η Ανατολική Αττική. Στις διευθύνσεις αλλοδαπών έχει ενδιαφέρον, όπως ανέφερε, ότι όπου υπάρχει ανάγκη για εποχιακό προσωπικό και ιδίως περιοχές υψηλής τουριστικής ανάπτυξης και με αναγκη για εργάτες γης, για παράδειγμα Ηλεία, Δωδεκάνησα, εκεί παρατηρούνται οι χαμηλότερες βαθμολογίες και επιβεβαιώνεται η άμεση συσχέτιση του φόρτου εργασίας μιας υπηρεσίας με την αξιολόγηση. Επίσης, τόνισε ότι όπου υπάρχει μετρό είναι αυξημένη η ικανοποίηση, ενώ όπου δεν υπάρχουν μέσα σταθερής τροχιάς, υπάρχει η μεγαλύτερη δυσφορία. Για τις τέσσερις ψηφιακές υπηρεσίες του δημοσίου, είπε ότι 7,5 πήρε η ΑΑΔΕ, 6,1 το εθνικό κτηματολόγιο, 8,5 η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και 7,6 το myHealth.

Αναφερόμενος στο Gov.gr είπε μεταξύ άλλων, ότι στα πέντε χρόνια λειτουργίας του προσφέρει 2.176 υπηρεσίες ενώ 8.704.165 πολίτες έχουν κάνει έστω μια υπεύθυνη δήλωση. Για τις υπηρεσίες του gov.gr είπε ότι εννέα συγκέντρωσαν πολύ υψηλές βαθμολογίες, για παράδειγμα με 9 αξιολογήθηκε η υπεύθυνη δήλωση, και με 8,8 το ποινικό μητρώο.

Ολόκληρη η ομιλία του πρωθυπουργού

«Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες οι δύο παρουσιάσεις που έγιναν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θα θυμάστε, φαντάζομαι, ότι πριν από έναν μήνα ανακοινώσαμε εδώ την απόφασή μας να δώσουμε για πρώτη φορά στους πολίτες τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τις υπηρεσίες τόσο του κεντρικού κράτους όσο και της αυτοδιοίκησης.

Να πει, δηλαδή, τη γνώμη του ο πολίτης, να βαθμολογήσει ο ίδιος την εξυπηρέτηση που έχει στην καθημερινότητά του: από τις συγκοινωνίες, τα σχολεία, την καθαριότητα στη γειτονιά του, τα πεζοδρόμια, την προσβασιμότητα των αναπήρων συμπολιτών μας, μέχρι τη λειτουργία κεντρικών υπηρεσιών του κράτους, του ΕΦΚΑ, της ΑΑΔΕ, του Κτηματολογίου. Και όλα αυτά είχαν και έχουν έναν και μόνο στόχο: πώς το Δημόσιο θα γίνεται όλο και καλύτερο.

Και, πράγματι, μέσα σε λίγες εβδομάδες, με μία ανταπόκριση που νομίζω ότι, κ. Υπουργέ, ξεπέρασε και τις δικές μας προσδοκίες, 65.000 πολίτες, γυναίκες και άντρες, πήραν μέρος ουσιαστικά στη μεγαλύτερη δημοσκόπηση η οποία έγινε ποτέ. Ένας καθρέφτης της πραγματικότητας, όπως όντως τη βιώνει ο πολίτης και όχι όπως μπορεί εμείς να τη φανταζόμαστε.

Είναι μία έρευνα την οποία μόλις ανέλυσε ο Υπουργός, και η Υφυπουργός Εσωτερικών μίλησε για την εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης -θα έρθω σε αυτό στη συνέχεια. Θέλω να τους ευχαριστήσω και τους δύο, τόσο αυτούς και τους συνεργάτες τους, για τον άρτιο σχεδιασμό.

Αλλά τώρα είναι στο δικό μας χέρι τα αποτελέσματα αυτής της μεγάλης έρευνας να μετουσιωθούν ουσιαστικά σε δράσεις που θα αναβαθμίζουν τις κρατικές υπηρεσίες, αλλά και υποχρέωση των Δημάρχων να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους αυτά τα οποία μας είπαν οι πολίτες. Και φυσικά, με αυτό τον τρόπο να χτίσουμε πιο ισχυρούς δεσμούς, σχέσεις εμπιστοσύνης, μεταξύ της Πολιτείας σε όλα της τα επίπεδα και των πολιτών.

Όπως φάνηκε νομίζω από τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε ο Υπουργός και τα οποία επιφυλάσσομαι κι εγώ με τη σειρά μου να μελετήσω σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια, δεν έχουμε ιδιαίτερες γεωγραφικές διαφορές στην αξιολόγηση, αντιμετωπίζονται, βέβαια, κάποια ειδικά θέματα τα οποία απασχολούν συγκεκριμένες περιοχές.

Αναφέρθηκε ο Υπουργός στην κατάσταση του οδικού δικτύου στα νησιά μας, η οποία όντως υπολείπεται σαφέστατα της αξιολόγησης του οδικού δικτύου στην ηπειρωτική Ελλάδα. Πολύ ενδιαφέρουσα η βαθμολόγηση της Λέσβου, όπου φάνηκε ξεκάθαρα ότι ένας δρόμος, ένα σημαντικό έργο μπορεί να αλλάξει τελείως την εικόνα των πολιτών για την κατάσταση του οδικού δικτύου.

Και βέβαια, νομίζω ότι οι πολίτες μάς είπαν και πράγματα τα οποία ήδη σε ένα βαθμό υποψιαζόμασταν. Οι καθυστερήσεις στην κτηματογράφηση αυτή τη στιγμή παίρνουν χαμηλότερο βαθμό, όμως αναμένουμε πολύ σύντομα, με την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου και με την ηλεκτρονικοποίηση όλων των υπηρεσιών, αυτό να αλλάξει.

Υπάρχει η γραφειοκρατία στις εκδόσεις αδειών διαμονής εποχιακών εργατών. Αυτό καταγγέλλεται, προφανώς, πιο έντονα στην περιφέρεια, σε τόπους όπου κυριαρχεί ο πρωτογενής τομέας.

Από την άλλη πλευρά, θετικά, οριζόντια, διαγενεακά, σε όλη τη χώρα αξιολογείται πολύ θετικά το gov.gr. Θέλω να θυμίσω ότι κλείνει πια, όπως είπε και ο Υπουργός, τα πέντε του χρόνια. Έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Δυσκολευόμαστε να θυμηθούμε τη ζωή μας πριν από το gov.gr, όμως υπήρχε ζωή και πριν από το gov.gr και δεν ήταν ευχάριστη αυτή η καθημερινότητα για τους πολίτες.

Και νομίζω ότι είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης σε αυτή την πολύ τολμηρή πρωτοβουλία την οποία αναλάβαμε πριν από πέντε χρόνια και την οποία προφανώς διαρκώς και εκσυγχρονίζουμε, προσθέτοντας καινούργιες υπηρεσίες οι οποίες ανταποκρίνονται στα αιτήματα των καιρών.

Θέλω να κρατήσω ότι από αυτούς που ενδιαφέρονται, από αυτούς που πάνε στα γήπεδα, την πολύ μεγάλη καταγραφή και αποδοχή των ψηφιακών εισιτηρίων στους αγώνες ποδοσφαίρου και μπάσκετ, θέμα το οποίο, εξάλλου, είναι και επίκαιρο αυτές τις ημέρες.

Αντίθετα, η εικόνα στις συγκοινωνίες είναι μικτή. Όπως είπε ο Υπουργός, όπου υπάρχει Μετρό η εικόνα είναι καλή, όπου δεν υπάρχει είναι αισθητά χειρότερη. Η εικόνα στη Θεσσαλονίκη, προφανώς, είναι οριζόντια καλύτερη και θα γίνει ακόμα καλύτερη όταν παραδοθεί και η επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά.

Και νομίζω ότι ενδιαφέρον έχουν όσα λένε και οι ίδιοι οι πολίτες ως προς τις δημοτικές υπηρεσίες. Πρέπει να μας προβληματίσει και να προβληματίσει τους Δημάρχους, πράγματι, η κακή κατάσταση τόσο των δρόμων όσο και των πεζοδρομίων. Η μεγάλη προσπάθεια η οποία γίνεται στην προσβασιμότητα των συμπολιτών μας με αναπηρία δεν έχει ακόμα αντανάκλαση αισθητή στην καθημερινότητά τους. Οι ελλείψεις θέσεων πάρκινγκ. Σχετικά καλύτερη βαθμολογία στον ηλεκτροφωτισμό και στην καθαριότητα.

Και βέβαια, μεγάλη διαβάθμιση μεταξύ των Δήμων. Τα στοιχεία αυτά θα δοθούν στη δημοσιότητα. Είδαμε πρωταθλητές, υπάρχουν και ουραγοί όμως, και νομίζω ότι οι τοπικοί άρχοντες πρέπει να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους αυτή την αξιολόγηση των πολιτών και εκεί που έχουν χαμηλή βαθμολογία να ανασκουμπωθούν και να αναλογιστούν ότι προφανώς οι πολίτες, όταν θα έρθει η ώρα του λογαριασμού δεν θα μείνουν αδιάφοροι, σε περιπτώσεις όπου βαθμολογούνται Δήμαρχοι με πολύ χαμηλές βαθμολογίες σε μία σειρά από κομβικές υπηρεσίες.

Να κάνω μία ειδική αναφορά στις τοπικές υπηρεσίες δόμησης. Παίρνουν χαμηλό βαθμό. Αυτό μας προβληματίζει ιδιαίτερα. Παίρνουν ακόμα πιο χαμηλό βαθμό εκεί που υπάρχουν, προφανώς, ενδείξεις και αποδείξεις πια παράνομων αδειοδοτήσεων τοπικών κυκλωμάτων.

Όμως αναμένεται μία δραστική παρέμβαση από πλευρά κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργείου για τον τρόπο με τον οποίο εκδίδονται πια οι άδειες δόμησης. Νομίζω ότι το σύστημα αυτό έχει φτάσει πια στα όριά του και πρέπει να αναμορφωθεί με τρόπο πολύ πιο δραστικό.

Διαθέτουμε, λοιπόν, μία πρώτη εικόνα της αντίληψης των πολιτών για τις δομές και για τις υπηρεσίες του ελληνικού Δημοσίου. Και, αν αυτή μπορούσε να αποτυπωθεί σε λόγια, νομίζω ότι θα είναι: ναι, πράγματι εδώ κάτι αλλάζει, όμως πρέπει να γίνει πολλή δουλειά και υπάρχουν πολλά ακόμα εμπόδια τα οποία χτίστηκαν επί δεκαετίες και τα οποία πρέπει να ξεπεραστούν.

Όπως, ναι, μπορούμε -και συγχαρητήρια πραγματικά στην αρμόδια Υφυπουργό για την παρουσίασή της, η οποία νομίζω ότι γκρεμίζει μία σειρά από στερεότυπα και μύθους τα οποία εξακολουθούν να κυριαρχούν στον δημόσιο διάλογο-, μπορούμε και πρέπει να αποκτήσουμε ένα σύγχρονο κράτος με διαφάνεια, με επαγγελματισμό, με αξιοκρατία, με στοχοθεσία, με φροντίδα για κάθε πολίτη, ανεξαρτήτως του που βρίσκεται στη χώρα μας.

Και βέβαια, στον πυρήνα αυτής της προσπάθειας είναι η μέτρηση και η αξιολόγηση. Ό,τι δεν μετριέται, δεν μπορεί να αξιολογηθεί. Και αυτό αποτελεί, θα έλεγα, το σημείο αναφοράς όλων των πρωτοβουλιών μας, είτε μιλάμε για μεγάλες, τεράστιες έρευνες κοινής γνώμης, όπως αυτή που παρουσίασε ο Υπουργός, είναι ένας βαθμός μέτρησης, είτε μιλάμε για την αξιολόγηση των υπαλλήλων με βάση τη συγκεκριμένη στοχοθεσία.

Και εδώ, θα το ξαναπώ με πολύ μεγάλη σαφήνεια, ότι όσοι αρνούνται τη μέτρηση και την αξιολόγηση στις διάφορες δομές του Δημοσίου, ουσιαστικά αρνούνται και να λογοδοτήσουν στους πολίτες για τα πεπραγμένα τους. Και βέβαια ζητούν και να μην ελέγχονται για αυτά.

Αλλά το κράτος οφείλει να τίθεται στην υπηρεσία του πολίτη και όχι του υπαλλήλου του. Και νομίζω ότι είναι πολύ ενδεικτικά τα στοιχεία για την εξέλιξη της αξιολόγησης.

Ανοίγω μια παρένθεση: στο ακροατήριο βρίσκονται σε άλλες θέσεις και συνεργάτες μου στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης πριν από μία δεκαετία, όταν κάναμε τα πρώτα ουσιαστικά βήματα για να εμπεδώσουμε μια κουλτούρα αξιολόγησης στο Δημόσιο.

Αλλά, πράγματι, συγκρίνετε τα στοιχεία του 2019 με τα στοιχεία του 2024, όταν με τον παλιό νόμο 97 στους 100 δημόσιους υπαλλήλους κρίνονταν ως άριστοι ή πολύ επαρκείς. Ουσιαστικά δεν υπήρχε καμία αξιολόγηση. Μια γραφειοκρατική διαδικασία μόνο για τα μάτια του κόσμου για να λέμε ότι κάναμε αξιολόγηση.

Για πρώτη φορά θέσαμε ως κυβέρνηση μετρήσιμους στόχους. Το Προεδρικό Διάταγμα για τη στοχοθεσία θέλω να θυμίσω ότι υπάρχει από τις αρχές του 21ου αιώνα, πλην όμως δεν είχε ουσιαστικά ποτέ εφαρμοστεί. Και όταν μιλάμε για συγκεκριμένους στόχους, αυτοί συνδέονται με τη συγκεκριμένη εργασία του κάθε υπαλλήλου.

Και βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε ότι αξιολογούμε και τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης. Και με την καινούργια στοχοθεσία στην αρχική διαδικασία 54.000 υπάλληλοι κρίθηκαν ως άριστοι και πολύ επαρκείς. Όταν όμως επεξεργαστήκαμε και με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης τις κρίσεις των προϊσταμένων, διαπιστώσαμε ότι αυτές δεν ήταν επαρκώς τεκμηριωμένες.

Δεν αρκεί να λέω εγώ ότι κάποιος είναι καλός γιατί αυτό πιστεύω. Είναι καλός γιατί πέτυχε έναν συγκεκριμένο στόχο τον οποίο είχα θέσει, γιατί ενδεχομένως συνεργάστηκε με ομαδικό τρόπο στην επίλυση ενός προβλήματος με συγκεκριμένο παράδειγμα. Αυτό σημαίνει πραγματική αξιολόγηση και σύνδεση με τη στοχοθεσία.

Τελικά, μετά από αυτή τη δεύτερη επεξεργασία, οι υπάλληλοι υψηλής απόδοσης υποχώρησαν στους 15.000, δηλαδή στο 9% του συνόλου. Αυτό μου φαίνεται ένα πιο λογικό ποσοστό ως προς τον προσδιορισμό των υπαλλήλων οι οποίοι πραγματικά είναι άριστοι. Υπήρχαν και υπάλληλοι που χαρακτηρίστηκαν χαμηλής απόδοσης, 1.390, ενώ έχουμε και απολύσεις, ναι, αλλά απολύσεις υπαλλήλων που απολύθηκαν για αποδεδειγμένη παράβαση των καθηκόντων τους. Θέλω να το τονίσω αυτό, όχι επειδή συστηματικά και επίμονα και με τρόπο, θα έλεγα, μόνιμο και ενίοτε προκλητικό απέδιδαν πολύ κάτω του μέσου όρου.

Και αυτός είναι και ο βασικός σκοπός για τον οποίον η κυβέρνηση θέλει να θέσει σε δημόσιο διάλογο την αναθεώρηση του άρθρου 103, όχι με μια τιμωρητική διάθεση, αλλά για να μπορέσουμε ακριβώς να συνδέσουμε την αξιολόγηση με τη στοχοθεσία, την επιβράβευση και, ναι, στις ακραίες περιπτώσεις όπου κάποιος υπάλληλος συστηματικά υπολείπεται των στόχων που έχουν τεθεί, τη δυνατότητα του κράτους να μπορεί να τον απομακρύνει ή να την απομακρύνει από το Δημόσιο.

Είναι, επίσης, η πρώτη φορά που θεσπίστηκαν και δίνονται μπόνους. Υπάρχει ένα, αυτή τη στιγμή, πλαίσιο, έως 40 εκατομμύρια ευρώ, 29 εκατομμύρια δόθηκαν την τελευταία χρονιά, και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, τόσο σε επίπεδο υπαλλήλου όσο και σε επίπεδο οργανικής μονάδας.

Πρέπει ο υπάλληλος ο οποίος επιτυγχάνει ή ξεπερνάει τους στόχους να αισθάνεται ότι αυτή η προσπάθεια αναγνωρίζεται και δεν αναγνωρίζεται μόνο ηθικά, αναγνωρίζεται και οικονομικά. Και νομίζω ότι κάνουμε ένα πρώτο σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση.

Είχαμε χθες μία πολύ ενδιαφέρουσα εσωτερική σύσκεψη για την πρόοδο η οποία επιτυγχάνεται στο Κτηματολόγιο. Εκεί, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν υπηρεσίες όπου όταν κάποιος μετράει αποφάσεις οι οποίες βγαίνουν τα αποτελέσματα είναι άμεσα μετρήσιμα και ξέρουμε ποιοι είναι οι καλύτεροι και ξέρουμε και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται πολύ κάτω από τον μέσο όρο. Και έχουμε χρέος, ως κράτος, τους καλύτερους όταν μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να τους αξιολογούμε, να τους επιβραβεύουμε και αυτή είναι η κατεύθυνση στην οποία θέλουμε να κινηθούμε.

Θα συνεχίσουμε, επίσης, τις πρωτοβουλίες αξιολόγησης των πολιτών για υπηρεσίες αιχμής, με έμφαση σε συγκεκριμένους τομείς. Θέλουμε, για παράδειγμα, και είναι κάτι το οποίο θα ξεκινήσει πολύ σύντομα, όταν οι πολίτες βγαίνουν από τα νοσοκομεία, να μας λένε την άποψή τους για τις υπηρεσίες υγείας.

Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δείτε πολύ σύντομα να ξεδιπλώνεται και πραγματικά ενδεχομένως και εκεί να διαπιστώσουμε ότι η συνολική εικόνα που οι πολίτες έχουν για το σύστημα υγείας, να μην είναι κατ΄ ανάγκη η ίδια με την εικόνα των χρηστών, οι οποίοι βγαίνοντας από ένα νοσοκομείο μπορούν να μας πουν σε πρώτο χρόνο τι πήγε καλά και τι δεν πήγε καλά.

Ο στόχος πάντα δεν είναι τιμωρητικός, είναι διαρκώς να γινόμαστε καλύτεροι και να εντοπίζουμε προβλήματα, τα οποία μπορούν να βελτιωθούν.

Χαίρομαι, κ. Υπουργέ, που θα δώσετε όλα τα δεδομένα στη δημόσια σφαίρα, διότι, πράγματι, με την επεξεργασία τους θα βγουν πολύ ενδιαφέροντα και συγκεκριμένα συμπεράσματα, για το πώς μπορούμε να βελτιωθούμε.

Νομίζω ότι το ξέρουμε ότι το κράτος μάς θυμώνει πολλές φορές, αλλά είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι μπορούμε και να το αλλάξουμε.

Ο ΕΦΚΑ, θυμάστε την κατάσταση με τις συντάξεις. Η ΔΥΠΑ έχει κάνει σημαντικότατα βήματα προόδου. Δεν θα αναφερθώ στην ΑΑΔΕ, τη νέα ΔΕΗ, μιλήσαμε για το gov.gr, τις προληπτικές εξετάσεις, το ψηφιακό φροντιστήριο. Όλες αυτές είναι δράσεις που εκπλήσσουν ευχάριστα τους πολίτες και αποδεικνύουν ότι το κράτος όταν θέλει μπορεί να συντονιστεί με το αίτημα των πολιτών και πραγματικά να εκσυγχρονιστεί.

Και βέβαια, θα το ξαναπώ κλείνοντας, ότι όλα αυτά δεν προέκυψαν τυχαία ούτε εύκολα ήταν. Χρειάστηκαν πολλή δουλειά, συστηματική προσπάθεια σε πολλά διαφορετικά μέτωπα και αυτό νομίζω ότι μας δίνει κουράγιο και δύναμη να συνεχίσουμε.

Κοιταχτήκαμε στον καθρέφτη με θάρρος και με ειλικρίνεια. Είδαμε πράγματα που μας αρέσουν, είδαμε και πράγματα που δεν μας αρέσουν και το χρέος μας είναι να ασχοληθούμε πρωτίστως με τα δεύτερα και στην επόμενη αξιολόγηση, σε έξι μήνες από τώρα, να έχουμε περισσότερους πολίτες που θα συμμετέχουν.

Και αυτό θα το πετύχουμε, Υπουργέ, αν πάρουμε και τις συγκεκριμένες προτάσεις που μας έδωσαν οι πολίτες σε ελεύθερο κείμενο, σκύψουμε πάνω σε αυτές και ό,τι κρίνουμε ότι είναι λογικό και διορθώσιμο να μπορούμε να το κάνουμε.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ».

