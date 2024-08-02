Ο Τομ Κρουζ θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Τελετή Λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, στις 11 Αυγούστου, όταν θα κάνει ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο στο Hollywood Sign, όπως γράφουν τα διεθνή μέσα.

Ο Χολιγουντιανός αστέρας θα βοηθήσει στην παράδοση της Ολυμπιακής σημαίας στην επόμενη διοργανώτρια πόλη, το Λος Άντζελες, και μάλιστα θα το κάνει με εντυπωσιακό τρόπο όπως ο ίδιος ξέρει…

Ο Κρουζ έχει παρακολουθήσει κάποια αγωνίσματα στο Παρίσι. Ο ηθοποιός μιλώντας στο «Reuters» ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Είναι ένα φοβερό γεγονός. Σπουδαίες ιστορίες, σπουδαίοι αθλητές. Είναι απίστευτο αυτό που πρέπει να κάνουν, η αίσθηση του επιτεύγματος».

Tom Cruise will reportedly have a starring role in the #Paris2024 Olympic Games’ Aug. 11 closing ceremony, when he may skydive to the Hollywood Sign during the orchestrated handoff to Los Angeles for the 2028 Olympiad - https://t.co/x0TNE15DwZ pic.twitter.com/bWc8mMeQiG — The Hollywood Reporter (@THR) August 1, 2024

Σύμφωνα με το «Hollywood Reporter» ένα άλλο σχέδιο που είχε συζητηθεί για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι προέβλεπε ένα μεγάλο πάρτι στην παραλία Will Rogers State Beach, όπου θα γινόταν η παράδοση της Ολυμπιακής σημαίας. Αυτό απορρίφθηκε λόγω διαφόρων δυσκολιών.

Η τελετή έναρξης των Αγώνων του Παρισιού στις 26 Ιουλίου, με μια παράσταση της Lady Gaga, drag queens και παγκόσμιους αθλητές να πλέουν στον ποταμό Σηκουάνα, προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις. Οι τελετές λήξης και οι παραδόσεις τους έχουν αποτελέσει στο παρελθόν σκηνικό για θεάματα διασημοτήτων.

Το σχέδιο -αν τελικά υλοποιθεί- προβλέπει ότι ο τρεις φορές βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός θα αρχίσει να αιωρείται από την κορυφή του State de France πριν φτάσει στον πρώτο του προορισμό, τον αγωνιστικό χώρο του σταδίου. Καθ' όλη τη διάρκεια θα κουβαλάει πάνω του την επίσημη ολυμπιακή σημαία.

Η μετάδοση των Ολυμπιακών Αγώνων θα διακοπεί όπου θα προβληθεί ένα δίλεπτο, βιντεοσκοπημένο βίντεο που θα δείχνει τον Κρουζ να ταξιδεύει στον επόμενο σταθμό του με αεροπλάνο, καθώς θα μεταφέρει την Ολυμπιακή σημαία από τη Γαλλία στο Λος Άντζελες. Στη συνέχεια, θα πηδήξει από το αεροπλάνο και θα προσγειωθεί στην πινακίδα του Χόλιγουντ.

Πηγή: skai.gr

