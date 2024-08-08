Σρέντερ: «Από τον παιδικό σταθμό τα άλλα παιδιά με ρωτούσαν γιατί είναι μαύρο το δέρμα μου»

Ο Ντένις Σρέντερ πρόκειται για έναν εκ των κορυφαίων παικτών που έχει βγάλει το γερμανικό μπάσκετ, όντας βασικός λόγος της αγωνιστικής ανόδου της εθνικής ομάδας της Γερμανίας τα τελευταία χρόνια.



Ο έμπειρος NBAer έδωσε συνέντευξη στο ESPN στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων και προχώρησε σε μία εις βάθος εξομολόγηση, αναφερόμενος στον ρατσισμό που βίωσε μικρός ως ένα μαύρο παιδί στη χώρα, αλλά και στο πώς αυτό του έδωσε κίνητρο έτσι ώστε να φτάσει στο σημείο που βρίσκεται τώρα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είναι σκληρό, αλλά το αποδέχτηκα. Από τον παιδικό σταθμό τα άλλα παιδιά με ρωτούσαν "Γιατί είναι μαύρο το δέρμα σου;" και άλλα σχετικά. Αλλά μετά τα 12 που πήγα σε μπασκετικό σχολείο έγιναν όλα πιο απλά, γιατί με αποδέχονταν πολύ πιο εύκολα ως έναν έγχρωμο αθλητή, επειδή πλέον θα μπορούσα να προσφέρω στην κοινότητα και τη χώρα μου».«Όλο αυτό έκανε ακόμη πιο γλυκό το γεγονός ότι ήμουν ο σημαιοφόρος της Γερμανίας (σ.σ. στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού), γιατί όταν ήμουν μικρός όλοι μου έλεγαν πως κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο. Θυμαμαι να λέω στον κόσμο πως το όνειρο μου ήταν το NBA και εκείνοι να γελούν. Απλά αποδεικνυεί πως αν δουλέψεις πολύ σκληρά και με πάθος, και έχεις και λίγη τύχη φυσικά, θα τα καταφέρεις».«Πιθανότατα θα του έλεγα ότι δεν έχει σημασία τι λέει ο καθένας, δεν έχει σημασία εάν είναι ο δάσκαλος ή εάν είναι ο προπονητής σου, θα πρέπει να κοιτάς μακριά. Φυσικά θα πρέπει να είσαι όμως και ταπεινός και να ακούς την οικογένειά σου».«Είναι σαν τους Avengers! Η ποιότητά τους είναι απλά απίστευτη. Πρέπει να έχουν 10 Hall of Famers σε αυτή την ομάδα, δεν θελώ βέβαια να παρεξηγηθώ από κανέναν, ίσως ακόμα και 12. Υπάρχουν πολλοί GOATs εκεί».

