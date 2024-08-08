Βόζεμπεργκ: «Ζητώ συγγνώμη από τον Μίλτο Τεντόγλου»

Συγγνώμη από τον Μίλτο Τεντόγλου ζήτησε η Ελίζα Βόζεμπεργκ.



Ο λόγος είναι η ανάρτηση που είχε κάνει η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου από τον 26χρονο αθλητή στους Ολυμπιακούς Αγώνες.



Αυτή αποτελείτο από φωτογραφία του Έλληνα πρωταθλητή και του μεταλλίου που εξασφάλισε στο Παρίσι, ενώ στο κάτω μέρος της φωτογραφίας υπήρχε το όνομά της και το λογότυπο της Νέας Δημοκρατίας.



Η κ. Βόζεμπεργκ απέδωσε αυτό το αποτέλεσμα σε τεχνικό λάθος, ενώ ανέβασε εκ νέου φωτογραφία του Μίλτου Τεντόγλου, δίχως να υπάρχουν τα στοιχεία της στο κάτω μέρος αυτής.

«Λάθη δεν κάνει όποιος δεν κάνει τίποτα! Αλλά αν συμβεί το λάθος, ακόμη κ όταν ο υπαίτιος το αναγνωρίζει, αντιμετωπίζει εδώ μέσα όλη την εμπάθεια, τ μίσος την κακία κ τα απωθημένα των ανώνυμων! Όμορφος κόσμος…», αναφέρει στην πρώτη της ανάρτηση η Ελίζα Βόζεμπεργκ, ενώ ακολούθως έκανε νέο ποστάρισμα με φωτογραφία του Μίλτου Τεντόγλου και πρόσθεσε: «Οφείλω να ζητήσω συγγνώμη από τον Χρυσό Ολυμπιονίκη Μίλτο Τεντόγλου, διότι λόγω τεχνικού λάθους συμπεριελήφθησαν στην εικόνα του τα προσωπικά μου στοιχεία κατά την ανάρτηση των συγχαρητηρίων για την παγκόσμια επιτυχία του».

Λάθη δεν κάνει όποιος δεν κάνει τίποτα! Αλλά αν συμβεί το λάθος, ακόμη κ όταν ο υπαίτιος το αναγνωρίζει, αντιμετωπίζει εδώ μέσα όλη την εμπάθεια, τ μίσος την κακία κ τα απωθημένα των ανώνυμων! Όμορφος κόσμος… — Eliza Vozemberg MEP (@vozemberg) August 8, 2024

🥇O Μίλτος Τεντόγλου Χρυσός Ολυμπιονίκης για ακόμα μια φορά!



Συνεχίζει να χαράσσει τη δική του αξιοθαύμαστη πορεία, γεμίζοντας όλους μας με εθνική υπερηφάνεια, φέρνοντας στην Ελλάδα το πρώτο της χρυσό μετάλλιο για αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες.



Θερμά συγχαρητήρια, Μίλτο.

Σε… pic.twitter.com/5yvcXkJVs2 — Eliza Vozemberg MEP (@vozemberg) August 8, 2024

