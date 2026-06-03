Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο βραζιλιάνος πρόεδρος Λούλα χαρακτήρισε τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο «εχθρό» της Λατινικής Αμερικής, εξαιτίας της απειλής των ΗΠΑ για επιβολή νέων τελωνειακών δασμών στη Βραζιλία.

Το γραφείο του Αντιπροσώπου του Λευκού Οίκου για το Εμπόριο πρότεινε επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς 25% στα βραζιλιάνικα προϊόντα, μετά από έρευνα για "αθέμιτες εμπορικές πρακτικές" που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2025.

Το επεισόδιο έρχεται μόλις τρεις εβδομάδες μετά τη θετική συνάντηση των προέδρων Λούλα και Τραμπ στην Ουάσιγκτον, υπογραμμίζοντας τις συνεχιζόμενες διπλωματικές εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Βραζιλία και ΗΠΑ βρίσκονται σε νέα φάση έντασης, καθώς ο βραζιλιάνος πρόεδρος Λούλα χαρακτήρισε τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο «εχθρό» της Λατινικής Αμερικής. Η δήλωση αυτή ήρθε ως αντίδραση στην απειλή της Ουάσιγκτον να επιβάλει νέους επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς στα βραζιλιάνικα προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με έγγραφο του γραφείου του Αντιπροσώπου του Λευκού Οίκου για το Εμπόριο (USTR), που δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα, προτείνεται η επιβολή επιπρόσθετων δασμών ύψους 25% στα βραζιλιάνικα προϊόντα. Η πρόταση αυτή βασίζεται σε «έρευνα» που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2025 για τις «αθέμιτες εμπορικές πρακτικές» της Βραζιλίας.

Το επεισόδιο αυτό σημειώθηκε τρεις εβδομάδες μετά τη συνάντηση του προέδρου Λούλα με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) στην Ουάσιγκτον, την οποία οι δύο πλευρές είχαν χαρακτηρίσει ως θετική.

Ο Λούλα αναμένεται να διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία τον Οκτώβριο, με βασικό αντίπαλο τον γερουσιαστή Φλάβιου Μπολσονάρου, γιο του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, συμμάχου του Ντόναλντ Τραμπ.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Φλάβιου Μπολσονάρου επισκέφθηκε την Ουάσιγκτον για να συναντηθεί με τον αμερικανό πρόεδρο και τον Μάρκο Ρούμπιο. Ο Λούλα απέδωσε στον Ρούμπιο την ευθύνη για την απειλή επιβολής νέων δασμών.

Ο Λούλα δήλωσε πως «ο Μάρκο Ρούμπιο, που είναι κατά της Λατινικής Αμερικής (...) που είναι θανάσιμος εχθρός της Κούβας και άλλων λατινοαμερικάνικων κρατών (...) κι είπε στον Τραμπ πως δεν του αρέσει η Βραζιλία, δεν ήταν παρών» στη συνάντηση των δύο προέδρων στον Λευκό Οίκο.

Ο βραζιλιάνος πρόεδρος κατηγόρησε τον Φλάβιου Μπολσονάρου για συμπεριφορά «προδότη» και υποστήριξε ότι «ζήτησε από ξένη χώρα να αναμιχτεί στις υποθέσεις της Βραζιλίας».

Ο Φλάβιου Μπολσονάρου διέψευσε τις κατηγορίες, δηλώνοντας σε βραζιλιάνικο ραδιοφωνικό σταθμό ότι «ζήτησε ρητώς» από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μάρκο Ρούμπιο να μην επιβληθούν επιπρόσθετοι δασμοί σε βραζιλιάνικες εταιρείες. Πρόσθεσε ότι η αμερικανική πολιτική ηγεσία «δεν εμπιστεύεται τον Λούλα».

Ο αμερικανός πρόεδρος ανάρτησε χθες φωτογραφίες στο Truth Social από τη συνάντησή του με τον Φλάβιου Μπολσονάρου, τον οποίο χαρακτήρισε «ευφυή νέο που αγαπά πολύ τη χώρα του, τη Βραζιλία».

Την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ακόμη μια απόφαση που προκάλεσε την αντίδραση του προέδρου της Βραζιλίας, χαρακτηρίζοντας δύο βραζιλιάνικες συμμορίες ως ξένες «τρομοκρατικές» οργανώσεις.

Η βραζιλιάνικη κυβέρνηση εξέφρασε έντονη αντίθεση στην απόφαση, επισημαίνοντας ότι θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για αμερικανική στρατιωτική επέμβαση στη βραζιλιάνικη επικράτεια.

Το 2025, η Ουάσιγκτον είχε επιβάλει υψηλούς επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς σε πολλά βραζιλιάνικα προϊόντα, κάνοντας λόγο για «κυνήγι μαγισσών» με στόχο τον Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος εκτίει ποινή 27 ετών κατ’ οίκον κράτησης για απόπειρα πραξικοπήματος.

Οι δασμοί αυτοί είχαν αρθεί σε μεγάλο βαθμό μετά από συνάντηση των προέδρων Λούλα και Τραμπ τον Οκτώβριο στη Μαλαισία.

Πηγή: skai.gr

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