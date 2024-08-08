Ο Μίλτος Τεντόγλου αρνήθηκε ευγενικά την πρόταση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής να είναι ο σημαιοφόρος της ελληνικής αποστολής στην Τελετή Λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Ο χρυσός ολυμπιονίκης στο μήκος είχε αρνηθεί να είναι σημαιοφόρος και στην τελετή έναρξης, καθώς δεν ήθελε να διαταράξει το πρόγραμμα προπονήσεών του. Πάντως εξέφρασε την επιθυμία να είναι σημαιοφόρος το 2028 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες.



«Θέλω να κάνω τη χώρα μου υπερήφανη με το να είμαι στην κορυφή του πόντιουμ. Ελπίζω να είμαι ο σημαιοφόρος της Ελλάδας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Αν γίνεται φυσικά... Χαίρομαι να κατακτώ χρυσά μετάλλια, όμως η μεγαλύτερη χαρά μου είναι ο συναγωνισμός και να κάνω μεγάλες επιδόσεις. Αν ξέρω ότι έκανα καλό αγώνα, δεν έχω πρόβλημα να βγω δεύτερος και να πάρω το ασημένιο μετάλλιο», δήλωσε ο 26χρονος άλτης σε εκδήλωση χορηγού εταιρείας (Adidas).

Για το γεγονός ότι είναι ο μοναδικός Έλληνας αθλητής στίβου με δύο χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες τόνισε:Έχουμε πολλούς θρύλους και πολλούς σπουδαίους αθλητές στην ιστορία μας, οπότε το να συμπεριλαμβάνομαι σε αυτούς και να είμαι ένας από αυτούς είναι εκπληκτικό για εμένα. Ποτέ δεν περίμενα να συμβεί αυτό. Είμαι πολύ χαρούμενος που το καταφέρνω αυτό και που κάνω περήφανη τη χώρα μου».Μετά το ευγενικό «όχι» του Τεντόγλου επικρατέστερος σημαιοφόρος στην τελετή λήξης της Κυριακής φέρεται να είναι ο, που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο επί κοντώ. Άλλωστε οι υπόλοιποι μεταλλιούχοι της ελληνικής αποστολής έχουν επιστρέψει ήδη στην Ελλάδα.

