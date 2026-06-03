Κάιλι Τζένερ: Οι κοιλιακοί-φωτιά, το μικροσκοπικό ροζ μπικίνι και οι διακοπές που έγιναν viral

Η Κάιλι Τζένερ ξέρει καλά πώς να μετατρέπει ακόμη και ένα καλοκαιρινό ταξίδι σε απόλυτο γεγονός στα social media. Η 28χρονη επιχειρηματίας και τηλεπερσόνα ταξίδεψε στις νήσους Τερκς και Κέικος, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένους φίλους αλλά και τα δύο παιδιά της.

Η ίδια μοιράστηκε στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες και βίντεο, δίνοντας μια γεύση από το άκρως προσεγμένο ταξίδι. Από την πρώτη στιγμή, όλα κινήθηκαν σε αποχρώσεις του απαλού ροζ, με την Κάιλι Τζένερ και την παρέα της να επιβιβάζονται στο ιδιωτικό της τζετ φορώντας ασορτί φόρμες της Kylie Cosmetics.

Φτάνοντας στον εξωτικό προορισμό, η παρέα εγκαταστάθηκε σε μια εντυπωσιακή βίλα δίπλα στη θάλασσα, με μεγάλη πισίνα και θέα που έμοιαζε βγαλμένη από καρτ ποστάλ. Η Κάιλι Τζένερ έκανε στους διαδικτυακούς της φίλους μια μικρή ξενάγηση στον χώρο, ο οποίος είχε μεταμορφωθεί σε έναν καλοκαιρινό κόσμο αφιερωμένο στην Kylie Cosmetics.

Η εμφάνιση, όμως, που συζητήθηκε περισσότερο ήταν εκείνη με το μικροσκοπικό ροζ μπικίνι. «Καλοκαιρινό ταξίδι της Κάιλι», έγραψε η ίδια στην ανάρτησή της, προσθέτοντας πως η παρέα της «κυριολεκτικά ζει το καλοκαίρι». Από το ταξίδι δεν φάνηκε να λείπει μόνο η χλιδή, αλλά και ο σύντροφός της, Τιμοτέ Σαλαμέ, ο οποίος δεν εμφανίστηκε σε κανένα από τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε η Κάιλι Τζένερ.

Πηγή: skai.gr

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