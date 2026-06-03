Τα έως τώρα ευρήματα της έρευνας και τα πρώτα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση καταδεικνύουν πως το θύμα δέχθηκε μια εξαιρετικά βίαιη επίθεση και προσπάθησε να αμυνθεί, τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ για τη γυναικοκτονία της 39χρονης στην Καλαμάτα.

Όπως ανέφερε, η γυναίκα έφερε δεκάδες τραύματα από μαχαίρι, καθώς και πολλά αμυντικά τραύματα, στοιχείο που, σύμφωνα με την ίδια, δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν ήταν η επιτιθέμενη αλλά η αμυνόμενη.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο να είχε προηγηθεί ξυλοδαρμός πριν από τη δολοφονία, η κ. Δημογλίδου εξήγησε ότι το ζήτημα παραμένει υπό διερεύνηση, καθώς η σορός της 39χρονης βρισκόταν σε πολύ κακή κατάσταση. Όπως είπε, πέρα από τα θανατηφόρα χτυπήματα, υπήρχαν και άλλα τραύματα στο σώμα της, τα οποία δεν κατάφεραν να την πλήξουν, γεγονός που καταδεικνύει την ένταση της επίθεσης. Για τον λόγο αυτό αναμένονται τα πλήρη αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έκθεσης, αν και η πρώτη εικόνα, όπως τόνισε, αποσαφηνίζει σε μεγάλο βαθμό τι συνέβη.

«Το πιο δύσκολο κομμάτι η απομάκρυνση των παιδιών από τον τόπο του εγκλήματος»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, περιγράφοντας ως το πιο δύσκολο κομμάτι της επιχείρησης την απομάκρυνσή τους από το σπίτι χωρίς να αντιληφθούν τη φρίκη που είχε προηγηθεί. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τα παιδιά να κοιμούνται σε διπλανό δωμάτιο και τα μετέφεραν με εξαιρετική προσοχή, ώστε να μην έρθουν σε επαφή με τις εικόνες που αντίκρισαν οι ίδιοι στον χώρο του εγκλήματος.

Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, μέχρι στιγμής δεν προκύπτει ότι τα παιδιά αντιλήφθηκαν τι συνέβη. «Δεν φαίνεται να έχουν αντιληφθεί κάτι, ούτε ανέφεραν κάτι τέτοιο», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι το έγκλημα διαπράχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν τα παιδιά κοιμόνταν.

Αναφερόμενη στις πληροφορίες περί πιθανής χορήγησης ουσίας στα παιδιά, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. εξήγησε ότι, όταν ανήλικοι μεταφέρονται από έναν τόπο εγκλήματος ή από κακοποιητικό περιβάλλον σε νοσοκομείο κατόπιν εισαγγελικής εντολής, υποβάλλονται σε συγκεκριμένο κύκλο ιατρικών εξετάσεων. Όπως διευκρίνισε, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τους χορηγήθηκε κάποια ουσία, ωστόσο το ενδεχόμενο εξετάζεται στο πλαίσιο των προβλεπόμενων ελέγχων.

Αποκάλυψε επίσης ότι η μοναδική φορά που η 39χρονη είχε απασχολήσει την Αστυνομία ήταν τον Νοέμβριο του 2025, όταν συγγενικά της πρόσωπα ανησύχησαν επειδή δεν είχε εμφανιστεί σε προγραμματισμένο μάθημα χορού και δεν απαντούσε στις κλήσεις τους. Αστυνομικοί μετέβησαν τότε στο σπίτι της, όπου τη βρήκαν μόνη με τα παιδιά της. Σύμφωνα με την ίδια, η γυναίκα ήταν σε καλή κατάσταση και είχε δηλώσει ότι απλώς δεν επιθυμούσε να παραστεί στο μάθημα.

«Δεν υπήρχε κανένα άλλο απολύτως στοιχείο που να δείχνει ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα ή ότι υφίστατο κακοποίηση», ανέφερε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., υπογραμμίζοντας ότι η Αστυνομία δεν είχε λάβει οποιαδήποτε καταγγελία ή ενημέρωση που να υποδηλώνει κίνδυνο για τη ζωή ή τη σωματική της ακεραιότητα.

Πηγή: skai.gr

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