Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να επαναφέρει δασμό 10% στους κορυφαίους εμπορικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά, πλήττοντας παράλληλα άλλους με υψηλότερο συντελεστή, επικαλούμενη ανησυχίες για την καταναγκαστική εργασία.

Το Γραφείο του Αντιπροσώπου Εμπορίου των ΗΠΑ (USTR) υπέβαλε αυτές τις προτάσεις στο πλαίσιο έκθεσης που δημοσιοποίησε αργά την Τρίτη με τα αποτελέσματα της έρευνάς του σε 60 εμπορικούς εταίρους σχετικά με την αποτυχία τους να επιβάλουν και να εφαρμόσουν νόμους που απαγορεύουν αγαθά που παράγονται με καταναγκαστική εργασία.

Πρόκειται για μία από τις δύο εκτενείς εμπορικές έρευνες που ξεκίνησε η κυβέρνηση νωρίτερα αυτή την άνοιξη, σε μια προσπάθεια να αποκαταστήσει τους παγκόσμιους δασμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), οι οποίοι ακυρώθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο τον Φεβρουάριο.

«Η αποτυχία των σημαντικότερων εμπορικών μας εταίρων να αντιμετωπίσουν την εισαγωγή αγαθών που παράγονται με καταναγκαστική εργασία είναι απαράδεκτη», ανέφερε σε γραπτή δήλωσή του ο Αντιπρόσωπος Εμπορίου των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ. «Αυτό δημιουργεί μια δυναμική όπου οι Αμερικανοί εργαζόμενοι αναγκάζονται να ανταγωνίζονται παγκοσμίως σε ένα άνισο πεδίο ανταγωνισμού. Δεν θα ανεχτούμε άλλο αυτή την ανισότητα».

Η έρευνα του USTR, η οποία διεξήχθη βάσει του Άρθρου 301 του Νόμου περί Εμπορίου του 1974, διαπίστωσε ότι έξι χώρες απέτυχαν να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τους υφιστάμενους νόμους που απαγορεύουν αγαθά που παράγονται με καταναγκαστική εργασία: ο Καναδάς, το Ισημερινό (Εκουαδόρ), η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ινδονησία, το Μεξικό και το Πακιστάν. Η έκθεση συνέστησε δασμό 10%.

Συνέστησε τον ίδιο δασμό για ακόμη εννέα χώρες που έχουν αναλάβει δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση της καταναγκαστικής εργασίας μέσω υπογεγραμμένων εμπορικών συμφωνιών με τις ΗΠΑ, καθώς και για το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο έχει «επιβάλει ένα μερικό καθεστώς» για την πρόληψη της καταναγκαστικής εργασίας στις εφοδιαστικές του αλυσίδες.

Κρίσιμες αποφάσεις για ΕΕ, Μεξικό και Καναδά

Τα ευρήματα έρχονται σε μια κρίσιμη στιγμή για την εμπορική σχέση με την ΕΕ, η οποία διεξάγει ψηφοφορία αργότερα αυτόν τον μήνα για τη μείωση των δασμών στα αμερικανικά αγαθά στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που επιτεύχθηκε τον περασμένο Ιούλιο.

Αποτελεί επίσης μια μικρή ανάσα για τον Καναδά και το Μεξικό εν μέσω των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων για τη Συμφωνία ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά (USMCA), το βορειοαμερικανικό εμπορικό σύμφωνο που είναι αντιμέτωπο με υποχρεωτική αναθεώρηση φέτος. Τόσο ο Καναδάς όσο και το Μεξικό έπρεπε να υιοθετήσουν διατάξεις με στόχο την εξάλειψη της καταναγκαστικής εργασίας στο πλαίσιο της αρχικής συμφωνίας USMCA που υπέγραψε ο Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία.

Οι υπόλοιπες 44 χώρες που εξετάστηκαν στην έρευνα του USTR πρόκειται να βρεθούν αντιμέτωπες με δασμολογικό συντελεστή 12,5%, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών εμπορικών εταίρων όπως η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα. Το αποτέλεσμα θα είναι ένα επίπεδο δασμών ελαφρώς χαμηλότερο από αυτό που επέβαλε ο Τραμπ πέρυσι βάσει του Νόμου περί Διεθνών Εκτάκτων Οικονομικών Εξουσιών. Ωστόσο, σηματοδοτεί μια αύξηση από τον προσωρινό παγκόσμιο δασμό 10% που έχουν επί του παρόντος σε ισχύ οι ΗΠΑ, τον οποίο επέβαλε ο Τραμπ αφού το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε τους άλλους δασμούς του.

Η κυβέρνηση έχει καταστήσει σαφές ότι ο συντελεστής 10%, ο οποίος λήγει στα τέλη Ιουλίου, είχε ως στόχο να λειτουργήσει ως γέφυρα μέχρι το USTR να ολοκληρώσει τις έρευνές του βάσει του Άρθρου 301.

Εκτός από την έρευνα για την καταναγκαστική εργασία, το USTR ερευνά επίσης 15 χώρες για πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, συμπεριλαμβανομένων του Μπαγκλαντές, της Καμπότζης, της Κίνας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ινδονησίας, της Ιαπωνίας, της Μαλαισίας, του Μεξικού, της Νορβηγίας, της Σιγκαπούρης, της Νότιας Κορέας, της Ελβετίας, της Ταϊβάν, της Ταϊλάνδης και του Βιετνάμ.

Το USTR έχει ζητήσει γραπτά σχόλια έως τις 6 Ιουλίου και θα πραγματοποιήσει δημόσιες ακροάσεις στις 7 Ιουλίου.

Πηγή: skai.gr

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