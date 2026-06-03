Αχαρνές: ΙΧ παρέσυρε 3χρονη - Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο το παιδί

Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση ενός 3χρονου παιδιού συνέβη στις 8 το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών, στη συμβολή των οδών 40 Μαρτύρων και Μελίνας, σε καταυλισμό Ρομά.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 31χρονος οδηγός ΙΧ στην προσπάθειά του να ξεπαρκάρει δεν είδε το 3χρονο κοριτσάκι και το παρέσυρε.

Από τη σύγκρουση το κοριτσάκι τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε αρχικά στο Θριάσειο και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Οι γιατροί δίνουν μάχη για την αντιμετώπιση των τραυμάτων της, ενώ η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Ο οδηγός δεν συνελήφθη καθώς το ατύχημα δεν είναι θανατηφόρο, ενώ αναζητείται ο κηδεμόνας του παιδιού, που κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Πηγή: skai.gr

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