Ποσό από 50.000 ευρώ έως και 90.000 ευρώ θα λάβουν οι Έλληνες Ολυμπιονίκες οι οποίοι κατάφεραν να αποσπάσουν ένα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Ειδικότερα,

- Ο χρυσός Ολυμπιονίκης θα λάβει ποσό 90.000 ευρώ σε μετρητά

- Ο Ολυμπιονίκης με ασημένιο μετάλλιο θα λάβει 60.000 ευρώ

- Ο Ολυμπιονίκης με χάλκινο μετάλλιο θα λάβει 50.000 ευρώ.

Στα ομαδικά αγωνίσματα, κάθε αθλητής ελληνικής αποστολής που θα βρεθεί στα 3 σκαλιά του βάθρου, θα λάβει ενίσχυση το 60% από τα ποσά που προαναφέρθηκαν για το κάθε μετάλλιο.

Επιπλέον, το κράτος δίνει στους Ολυμπιονίκες τη δυνατότητα διορισμού στο Δημόσιο, την απονομή της ιδιότητας του εφέδρου εν ενεργεία αξιωματικού βαθμού Ανθυπολοχαγού, αλλά και την απευθείας εισαγωγή σε οποιαδήποτε σχολή ή τμήμα ΑΕΙ.

Τέλος, στον προπονητή, του οποίου ο αθλητής ή η ομάδα σημείωσε εξαιρετική αγωνιστική διάκριση χορηγείται ποσοστό 50% της οικονομικής επιβράβευσης που προβλέπεται για τον αθλητή.

Πώς διαμορφώνονται τα ποσά στο εξωτερικό - Υψηλότερες αμοιβές

Το Χονγκ Κονγκ και η Σιγκαπούρη προσφέρουν τα υψηλότερα ποσά για τους ολυμπιονίκες τους, σημειώνει το CNBC.

Τα χρηματικά κίνητρα για τους αθλητές του Χονγκ Κονγκ που αγωνίζονται στο Παρίσι αυξήθηκαν κατά 20% από τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Οι χρυσοί Ολυμπιονίκες θα λάβουν 6 εκατομμύρια δολάρια Χονγκ Κονγκ (δηλαδή περίπου 706.431 ευρώ), ανακοίνωσε στις αρχές Ιουλίου ο Επικεφαλής Γραμματέας Διοίκησης του Χονγκ Κονγκ, Chan Kwok-ki. Οι κάτοχοι ασημένιου και χάλκινου μεταλλίου θα κερδίσουν 3 εκατομμύρια δολάρια Χονγκ Κονγκ (353.215 ευρώ) και 1,5 εκατομμύρια αντίστοιχα (176.607 ευρώ).

Ειδικά κατά τους φετινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, το Χονγκ Κονγκ έχει προγραμματίσει υψηλές αποδοχές λόγω της πρόωρης συγκομιδής μεταλλίων στην κολύμβηση και την ξιφασκία.

Η Σιγκαπούρη δίνει στους Ολυμπιονίκες ένα εκατομμύριο δολάρια Σιγκαπούρης (περίπου 692.048 ευρώ) για το χρυσό, 500.000 δολάρια (346.024 ευρώ) Σιγκαπούρης για το ασημένιο και 250.000 δολάρια (173.012 ευρώ) Σιγκαπούρης για το χάλκινο. Η ασιατική πόλη-κράτος έχει διανείμει το κορυφαίο χρηματικό μπόνους μόνο σε έναν αθλητή: τον Joseph Schooling. Ο κολυμβητής, ο οποίος πλέον έχει αποσυρθεί, νίκησε τον Μάικλ Φελπς των Ηνωμένων Πολιτειών στα 100 μέτρα πεταλούδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016 και κέρδισε το χρυσό.

Άλλες κυβερνήσεις που διαθέτουν εξαψήφια χρηματικά έπαθλα για τους χρυσούς Ολυμπιονίκες τους περιλαμβάνουν το Ισραήλ, τη Μαλαισία, το Καζακστάν και την Ινδονησία. Το Ισραήλ φέρεται να προσφέρει ένα εκατομμύριο ισραηλινά σέκελ (270.537 δολάρια) για ένα χρυσό μετάλλιο, σημειώνοντας άλμα 50% από το πριμ που προσφέρθηκε για τους Αγώνες του Τόκιο.

Η χώρα υποδοχής, η Γαλλία, φέρεται επίσης να έχει αυξήσει τα χρηματικά της κίνητρα. Οι χρυσοί Ολυμπιονίκες αναμένεται να λάβουν 80.000 ευρώ — 15.000 ευρώ περισσότερα από αυτά που πρόσφεραν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Μερικοί επεκτείνουν τις ανταμοιβές σε αθλητές εκτός των θέσεων του βάθρου. Το Ίδρυμα Sports Aid της Γερμανίας απονέμει χρηματικά έπαθλα σε όσους τερμάτισαν έως και την όγδοη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι χρυσοί Ολυμπιονίκες λαμβάνουν 20.000 ευρώ.

Οι Ολυμπιονίκες της Ινδίας λαμβάνουν χρηματικές ανταμοιβές τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τον εθνικό αθλητικό φορέα της, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Η κυβέρνηση δίνει στους χρυσούς Ολυμπιονίκες 7,5 εκατομμύρια ρουπίες (81.974 ευρώ), ενώ η Ινδική Ολυμπιακή Ένωση προσφέρει ξεχωριστά 10 εκατομμύρια ρουπίες (109.299 ευρώ).

Αυτοκίνητα, διαμερίσματα και... αγελάδες

Εκτός από ή αντί για μετρητά, ορισμένοι αθλητές αναμένεται να λάβουν πρόσθετες παροχές, όπως διαμερίσματα και αυτοκίνητα, τόσο από κυβερνήσεις όσο και από ιδιωτικές εταιρείες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Ολυμπιακοί αθλητές του Καζακστάν μπορούν να κερδίσουν 250.000 δολάρια για ένα χρυσό μετάλλιο, 150.000 δολάρια για το ασημένιο και 75.000 δολάρια για το χάλκινο. Το κράτος δίνει επίσης διαμερίσματα σε κάθε μετάλλιο.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το Εθνικό Αθλητικό Συμβούλιο της Μαλαισίας προσφέρει ανταμοιβή ενός εκατομμυρίου ringgit (215.563 δολάρια) για μεμονωμένους χρυσούς Ολυμπιονίκες, ενώ οι ασημένιοι Ολυμπιονίκες αναμένεται να λάβουν 300.000 ringgit και οι χάλκινοι θα λάβουν 100.000 ringgit. Ορισμένες ιδιωτικές εταιρείες στη Μαλαισία φέρεται να έχουν προσφέρει στο παρελθόν κι άλλα κίνητρα, όπως πολυτελή διαμερίσματα ή επιπλέον μετρητά.

Όλοι οι αθλητές που θα καταφέρουν να τερματίσουν σε κάποια θέση στο βάθρο θα λάβουν επίσης ένα «αυτοκίνητο ξένης κατασκευής», σύμφωνα με δημοσίευμα τοπικών μέσων ενημέρωσης σχετικά με τις δηλώσεις της υπουργού Νεολαίας και Αθλητισμού της Μαλαισίας, Hannah Yeoh.

Στους Ολυμπιονίκες της Νότιας Κορέας απονέμονται συντάξεις εκτός από το χρηματικό έπαθλο. Πέρα από ένα κέρδος 63 εκατομμυρίων γουόν Κορέας (43.288 δολάρια), τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι χρυσοί Ολυμπιονίκες της Νότιας Κορέας έχουν επίσης τη δυνατότητα είτε μιας ισόβιας μηνιαίας σύνταξης ενός εκατομμυρίου γουόν, είτε ενός εφάπαξ ποσού 67,2 εκατομμυρίων γουόν.

Ένας ασημένιος νικητής κερδίζει 35 εκατομμύρια γουόν και ένας χάλκινος κερδίζει 25 εκατομμύρια γουόν.

Μερικοί αθλητές θα μπορούσαν επίσης να λάβουν άλλα δώρα, όπως δωρεάν ποτά και μεταφορά.

Ο φορέας δημόσιων συγκοινωνιών του Χονγκ Κονγκ MTR Corporation θα δώσει ισοβίως δωρεάν εισιτήρια στους Ολυμπιονίκες της πόλης, σύμφωνα με δημοσίευματα τοπικών ΜΜΕ.

Εκτός από τα 200.000 πολωνικά ζλότι (50.374 δολάρια) από την Πολωνική Ολυμπιακή Επιτροπή, η Klaudia Zwolińska αναφέρεται ότι θα λάβει επίσης έναν πίνακα, ένα κουπόνι διακοπών, μια υποτροφία και ένα διαμάντι για τη διεκδίκηση του ασημένιου μεταλλίου στον διαγωνισμό του γυναικείου κανόε σλάλομ K1.

Και δώρο...100 σακούλες ρύζι

Δεν είναι λίγες οι φορές που οι Ολυμπιονίκες γίνονται αποδέκτες ιδιόρρυθμων δειγμάτων εκτίμησης.

Μια τοπική αλυσίδα δεσμεύτηκε ότι οι αθλητές που εκπροσώπησαν τη Μαλαισία στους Αγώνες του Τόκιο θα λάβουν δωρεάν φαγητό και ταρίκ (ένα δημοφιλές ρόφημα τσαγιού με ζεστό γάλα στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, δηλαδή της Μαλαισίας, της Ινδονησίας, της Σιγκαπούρης και της Ταϊλάνδης) εφ′ όρου ζωής, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ιάπωνας πρωταθλητής του πινγκ πονγκ Kasumi Ishikawa κέρδισε για το ασημένιο μετάλλιο στους Αγώνες του Τόκιο δώρο 100… σακούλες ρύζι. Οι Ινδονήσιοι χρυσοί Ολυμπιονίκες του μπάντμιντον Apriyani Rahayu και Greysia Polii φέρονται να κληροδοτήθηκαν με πέντε αγελάδες, ένα εστιατόριο με κεφτεδάκια και ένα νέο σπίτι.

Αθλητές από τη Μεγάλη Βρετανία, τη Νορβηγία και λίγες ακόμη χώρες δεν λαμβάνουν κανένα άμεσο χρηματικό μπόνους για τη θέση τους στο βάθρο.

Πηγή: skai.gr

