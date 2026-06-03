Ντέρμπι «αιωνίων» πράξη πρώτη, για τους τελικούς της φετινής Stoiximan GBL.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται απόψε (21:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr) στο ΣΕΦ, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη σειρά των τελικών η οποία θα κριθεί στις 3 νίκες και με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν το πλεονέκτημα της έδρας.

Ο Ολυμπιακός έρχεται στο αποψινό ντέρμπι με την ψυχολογία του... στα ουράνια, μετά από την πολυπόθητη κατάκτηση της Ευρωλίγκας και την επιστροφή του στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ μετά από 13 ολόκληρα χρόνια. Απόψε, οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα προς την επίτευξη του δεύτερου μεγάλου στόχου τους, ο οποίος δεν είναι άλλος από τη διατήρηση του εγχώριου τίτλου.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα συνεχίζει να είναι αήττητη στο φετινό πρωτάθλημα, αφού μετά από το εντυπωσιακότατο 24-0 με το οποίο ολοκλήρωσαν την κανονική διάρκεια, στη συνέχεια «σκούπισαν» εύκολα τις σειρές τους με Κολοσσό Ρόδου και ΑΕΚ στα playoffs, κλείνοντας με επιβλητικό τρόπο τη θέση τους στους τελικούς, όπου θα προσπαθήσουν να στεφθούν πρωταθλητές για 16η φορά στην ιστορία τους.

Στα αγωνιστικά, ο προπονητής του Ολυμπιακού δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Ντόρσεϊ, ο οποίος ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα και δεν προπονήθηκε τις τελευταίες μέρες.

«Πάντα είναι διαφορετικά τα παιχνίδια, εξαρτάται από την περίοδο, τη φόρμα, την ψυχολογική και σωματική κατάσταση, την υγεία, όλα αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο. Νομίζω θα είναι μια ενδιαφέρουσα σειρά απέναντι σε δύο ομάδες υψηλού επιπέδου. Οι σειρές διαμορφώνονται από το ένα αποτέλεσμα στο άλλο με βάση τη διαχείριση την πνευματική των παικτών, την ετοιμότητά τους γιατί είναι ιδιαίτερα παιχνίδια. Δεν είναι τόσο σημαντικό αυτή τη στιγμή να έχεις καλά στατιστικά, αλλά να κερδίζεις, γιατί αυτό μετράει τελικά. Και οι δύο ομάδες έχουν ιδιαίτερο κίνητρο. Εμείς δουλεύουμε και τακτικά αλλά κυρίως πνευματικά μετά την ολοκλήρωση της Ευρωλίγκας, για να ξαναέρθουμε σε επίπεδο που πρέπει να είμαστε, σε ό,τι αφορά κυρίως το κίνητρό μας και τη διάθεση για να κυνηγήσουμε τον τελευταίο τίτλο», δήλωσε μεταξύ άλλων ο προπονητής του Ολυμπιακού.

Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός καλείται να επιβεβαιώσει ότι έχει ξεπεράσει πλήρως τη δεδομένη και μεγάλη απογοήτευση που προκάλεσε στις τάξεις της ομάδας και των φιλάθλων η οδυνηρή απουσία από το Final Four της Ευρωλίγκας που διεξήχθη στο «Telekom Center Athens», έτσι ώστε να καταφέρει να κλείσει τη φετινή σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, παίρνοντας τα σκήπτρα του πρωταθλητή από τον μεγαλύτερο αντίπαλό του.

Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν τη regular season του πρωταθλήματος όντας στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 19-5, ενώ ακολούθησε η σειρά με τη Βαλένθια για τα playoffs της Ευρωλίγκας και οι συνεχόμενες νίκες κόντρα σε Μύκονο και ΠΑΟΚ, για τα playoffs της Stoiximan GBL.

Στα αγωνιστικά, ο Εργκίν Αταμάν τόνισε σε δηλώσεις του ενόψει του Game 1 ότι ο Ρογκαβόπουλος δύσκολα θα προλάβει να είναι διαθέσιμος για τον πρώτο τελικό, ενώ πρόσθεσε ότι η συμμετοχή του Σλούκα θα κριθεί μερικές ώρες πριν από το παιχνίδι. Κατά τα άλλα, ο Φαρίντ αντικατέστησε τον Γκριγκόνις στη λίστα με τους ξένους, ενώ μένει να μάθουμε ποιοι θα είναι οι άλλοι δύο που θα κοπούν από τη δωδεκάδα.

«Σεβόμαστε τον Ολυμπιακό, μέχρι στιγμής έχουν κάνει μια εξαιρετική σεζόν σε Ευρωλίγκα και πρωτάθλημα. Έχουν σπουδαίους παίκτες, σπουδαίο προπονητή και παίζουν σπουδαίο μπάσκετ. Είμαστε έτοιμοι για τους τελικούς. Όταν παίξαμε κόντρα στον Ολυμπιακό με φουλ ρόστερ, στον τελικό του Κυπέλλου, πήραμε μια καθαρή νίκη. Τώρα είναι ένας διαφορετικός τελικός, με τον Ολυμπιακό να έχει το πλεονέκτημα της έδρας, αλλά φάνηκε και στην Ευρωλίγκα ότι όταν οι διαιτητές είναι δίκαιοι και δεν επηρεάζονται από την ατμόσφαιρα στο γήπεδο, το πλεονέκτημα της έδρας δεν σημαίνει τίποτα. Μετράει ποια ομάδα θα παίξει καλύτερο μπάσκετ. Είμαστε έτοιμοι, παίξαμε πολύ καλά στη Θεσσαλονίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ και είμαστε έτοιμοι για τον πρώτο τελικό. Θα νικήσουμε ή θα χάσουμε, η σειρά θα έχει και συνέχεια. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τη νίκη και μόνος στόχος μας είναι η κατάκτηση του τίτλου», δήλωσε ο τεχνικός των «πράσινων».

Οι δύο «αιώνιοι» έχουν κοντραριστεί πέντε φορές κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, με τον Ολυμπιακό να έχει βγει νικητής από τις αναμετρήσεις των δύο ομάδων για πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα, ενώ ο Παναθηναϊκός επικράτησε στον τελικό του Κυπέλλου.

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