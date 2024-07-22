Ο πρωταθλητής του Γύρου Γαλλίας (Tour de France), Ταντέι Πόγκατσαρ, αποκλείστηκε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, όπως ανακοίνωσε σήμερα (22/7) η Ολυμπιακή Επιτροπή της Σλοβενίας.

Ο 25χρονος ποδηλάτης, ο οποίος πανηγύρισε τον τρίτο τίτλο του στον Γύρο Γαλλίας την Κυριακή, δεν επιλέχθηκε λόγω κούρασης, όπως ανέφερε σε ανακοίνωση της η Ολυμπιακή Επιτροπή της χώρας.

Ο Πόγκατσαρ επρόκειτο να λάβει μέρος στον αγώνα δρόμου στις 3 Αυγούστου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.