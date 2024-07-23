«Έκοψε» τον Λούντζη ο Σπανούλης-Η δωδεκάδα της Εθνικής μπάσκετ στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Λίγες ώρες μετά τη φιλική ήττα από την Σερβία στο Βελιγράδι (94-72), ο Βασίλης Σπανούλης κατέληξε στην τελική δωδεκάδα της Εθνικής μπάσκετ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός αποφάσισε να «κόψει» τελευταίο τον Μιχάλη Λούντζη, ενώ τη θέση του Κώστα Αντετοκούνμπο (που οι γιατροί Εθνικής και Παναθηναϊκού έκριναν πως δεν θα ήταν έτοιμος για τη μεγάλη διοργάνωση)-στη μοναδική διαφοροποίηση σε σχέση με την δωδεκάδα του Προολυμπιακού Τουρνουά-θα πάρει ο Νίκος Χουγκάζ.

Έτσι η ελληνική δωδεκάδα αποτελείται από τους εξής παίκτες: Νικ Καλάθης, Τόμας Γουόκαπ, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Τολιόπουλος, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Παπανικολάου, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Νίκος Χουγκάζ, Ντίνος Μήτογλου, Γιάννης Αντετοκούνμπο και Γιώργος Παπαγιάννης.

Η αποστολή θα αναχωρήσει το πρωί της Τρίτης (10:00) με πτήση τσάρτερ για τη Λιλ, όπου το Σάββατο θα αντιμετωπίσει τον Καναδά στις 22:00, στην πρεμιέρα της για το ολυμπιακό τουρνουά μπάσκετ. Μια μέρα νωρίτερα, σύσσωμη η ομάδα θα ταξιδέψει στο Παρίσι για την τελετή έναρξης που θα γίνει στον Σηκουάνα, ενώ υπενθυμίζεται πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι σημαιοφόρος της ελληνικής αποστολής μαζί με την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη.

