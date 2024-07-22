Οι Ισραηλινοί αθλητές θα λάβουν 24ωρη προστασία κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού , δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, λίγο αφότου ένας ακροαριστερός βουλευτής είπε ότι η αντιπροσωπεία του Ισραήλ δεν είναι ευπρόσδεκτη και κάλεσε σε διαμαρτυρίες κατά της συμμετοχής της.

Οι Αγώνες ξεκινούν την Παρασκευή εν μέσω έντονων ανησυχιών για την ασφάλεια λόγω των αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων για τους πολέμους στην Ουκρανία και τη Γάζα. Ο πόλεμος του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς έχει γίνει προκαλέσει αντιπαράθεση την αντίδραση της άκρας αριστεράς της Γαλλίας, με ορισμένους επικριτές να κατηγορούν φιλοπαλαιστίνια μέλη για αντισημιτισμό.

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανίν δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη την Κυριακή το απόγευμα ότι οι Ισραηλινοί αθλητές θα προστατεύονται όλο το εικοσιτετράωρο κατά τη διάρκεια των Αγώνων, 52 χρόνια μετά τη σφαγή των Ολυμπιακών Αγώνων του Μονάχου κατά την οποία 11 Ισραηλινοί σκοτώθηκαν από Παλαιστίνιους μαχητές.

Ο Νταρμανίν προέβη στις συγκεκριμένες δηλώσεις αφότου ο βουλευτής του ακροαριστερού κόμματος France Unbowed (LFI) Τόμας Πόρτες καταγράφηκε να λέει ότι οι αθλητές του Ισραήλ δεν είναι ευπρόσδεκτοι στη Γαλλία και ότι θα πρέπει να υπάρξουν διαμαρτυρίες ενάντια στη συμμετοχή τους στους Αγώνες.

"Είμαστε λίγες μέρες μακριά από μια διεθνή διοργάνωση που θα διεξαχθεί στο Παρίσι, που είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Και είμαι εδώ για να πω ότι όχι, η ισραηλινή αποστολή δεν είναι ευπρόσδεκτη στο Παρίσι. Οι Ισραηλινοί αθλητές δεν είναι ευπρόσδεκτοι στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι», είπε καταχειροκροτούμενος, σύμφωνα με εικόνες που αναρτήθηκαν στα social media.

