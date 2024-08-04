Ολυμπιακοί Αγώνες: Το πρόγραμμα για την Ελλάδα σήμερα, Kυριακή 4 Αυγούστου

Γεμάτη ενδιαφέρον αναμένεται να είναι η σημερινή ημέρα, Κυριακή 4 Αυγούστου, για τα ελληνικά χρώματα στους Ολυμπιακούς Αγώνες που διεξάγονται στο Παρίσι.

Από το πρόγραμμα ξεχωρίζουν ο τελικός του Λευτέρη Πετρούνια στους κρίκους ο οποίος διεξήχθη στις 16:00 με τον θρύλο των κρίκων να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο, γράφοντας ιστορία με τρία ολυμπιακά μετάλλια στο αγώνισμά του, αλλά και οι τελικοί του Χρήστου Φραντζεσκάκη στη σφυροβολία (21:30) και της Τατιάνας Γκούσιν στο ύψος (20:55).

Επίσης, σημαντικό είναι και το ματς της Εθνικής ομάδας πόλο γυναικών με αντίπαλο τη Γαλλία στις 21:05.

Ο Μίλτος Τεντόγλου αγωνίστηκε σήμερα στο μήκος και κέρδισε την απευθείας πρόκριση στον τελικό του μήκους με το πρώτο του άλμα που έκανε. Με μία «πτήση» στα 8,32 μέτρα, ο χρυσός ολυμπιονίκης περνάει απευθείας στον τελικό του αγωνίσματος.

Με χρόνο 23:06 η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου τερμάτισε στην 4η θέση της 5ης προκριματικής σειράς των 200μ. γυναικών και θα βρεθεί στο ρεπεσάζ το πρωί της Δευτέρας (05/08) για μια θέση στο μεγάλο τελικό.

Από την άλλη, η Κύπρια, Ολίβια Φωτοπούλου με 23:07 κατέλαβε την 5η θέση και θα αγωνιστεί κι αυτή στο ρεπεσάζ για να εξασφαλίσει θέση στον τελικό.

Εξαιρετική ήταν η εμφάνιση που πραγματοποίησε και η Εμμανουέλα Κατζουράκη στο δεύτερο σκέλος του προκριματικού στο σκητ της σκοποβολής. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ολοκλήρωσε τη σημερινή προσπάθειά της με 50/50 βολές (25/25 και 25/25) και, σε συνδυασμό με το 72/75 (24/25, 24/25 και 24/25) της χθεσινής πρώτης ημέρας των προκριματικών, πήρε με 122/125 βολές το εισιτήριο για τον απογευματινό τελικό (4/8, 16:30)

Αντίθετα, η Σταματία Σκαρβέλη έμεινε εκτός τελικού της σφυροβολίας. Η Ελληνίδα σφυροβόλος, με καλύτερη βολή στα 69,38μ. είχε την 17η καλύτερη επίδοση και έμεινε εκτός της δωδεκάδας που πέρασε στον τελικό.

Στίβος

20:55 Τατιάνα Γκούσιν – Ύψος Τελικός

21:30 Χρήστος Φραντζεσκάκης – Σφυροβολία Τελικός

Ενόργανη Γυμναστική

16:00 Λευτέρης Πετρούνιας – Κρίκοι Τελικός

Ιστιοπλοΐα



18:05 Οδυσσέας Σπανάκης / Αριάδνη Σπανάκη – 470 (Race 5 & 6)

Υδατοσφαίριση Γυναικών

21:05 Γαλλία - Ελλάδα

Πηγή: skai.gr

