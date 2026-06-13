Οι ξεθωριασμένες μνήμες, η λήθη, η σιωπή της κοινωνίας για τα θύματα και την βία των τρομοκρατών, «αποκτούν δυνατή φωνή » στο Θεσπρωτικό της Πρέβεζας. Χθες το βράδυ, τα πρόσωπα που έχασαν δικούς τους ανθρώπους, τα συναισθήματα που γέννησε η απώλεια εκείνων που έφυγαν από χέρια των τρομοκρατών της 17 Νοεμβρη, έστειλαν το πιο δυνατό μήνυμα. Όχι στη βία !

Μέσα σε μια φορτισμένη ατμόσφαιρα, 42 χρόνια μετά την εν ψυχρώ δολοφονία εν ώρα καθήκοντος του αστυνομικού Χρήστου Μάτη, στην Εθνική Τράπεζα Πετραλώνων, από ληστές-τρομοκράτες της 17 Νοέμβρη, ο Μορφωτικός Σύλλογος της ιδιαίτερης πατρίδας του, του Θεσπρωτικού, τίμησε την μνήμη του.

Ήταν όλοι εκεί. Τα αδέλφια του, τα ανίψια του, όλος ο κόσμος της περιοχής. Συγγενείς θυμάτων της 17 Νοεμβρη. Η κ. Σταυρούλα Αξαρλιάν μητέρα του αδικοχαμένου 22χρονου Θάνου, αλλά και ο Κώστας Μπακογιάννης που στα 11 χρόνια του ένα πρωί του 1989, εκτέλεσαν τον πατέρα του. Παρών και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο πολιτικός που σύνδεσε τον όνομά του με τον πολυετή δύσκολο αγώνα κατά της τρομοκρατίας και τελικά την εξάρθρωση της, το 2002.

Όλοι έφτασαν αρχικά στο νεκροταφείο Θεσπρωτικού. Εκεί, τελέστηκε τρισάγιο από τον Μητροπολίτη Νικοπόλεως και Νικοπόλεως και Πρεβέζης Χρυσόστομο, στην μνήμη του ήρωα αστυνομικού. Βουβά θλιμμένα πρόσωπα τα δύο του αδέλφια η κ. Ανθούσα και ο κ. Βαγγέλης. Δίπλα τους, συγκινημένη η κ. Σταυρούλα Αξαρλιάν

Ακολούθησε τελετή ονοματοδοσίας του δρόμου για το Σχολείο. Οι μαθητές στο Θεσπρωτικό Πρέβεζας, θα βλέπουν καθημερινά στον τοίχο του Σχολείου τους, την τιμητική μαρμάρινη πλάκα αφιερωμένη στον συγχωριανό τους αστυφύλακα Χρήστο Μάτη, ο οποίος εκτελέστηκε από τους τρομοκράτες της 17 Νοεμβρη την ώρα του καθήκοντος.

Η Γεωργία Δράκου, μέλος του Μορφωτικού Συλλόγου, η οποία είχε την πρωτοβουλία για να τιμηθεί ο Χρήστος Μάτης, καλωσόρισε όλους στην εκδήλωση μνήμης και τόνισε:

«Σήμερα εκπληρώνεται μια υπόσχεση που δώσαμε πρώτα απ’ όλα στον ίδιο μας τον εαυτό.

Γιατί, αυτό ο τόπος πονά όταν αδικείται. Και πονά, ακόμη περισσότερο, όταν αδικεί τους δικούς του ανθρώπους. Τους ήρωες του. Εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους στο καθήκον και κινδύνευσαν να ξεχαστούν από τη συλλογική μνήμη.

Εμείς, ως Μορφωτικός Σύλλογος, δεν μπορούσαμε να επιτρέψουμε να συνεχιστεί αυτή η αδικία.

Για 42 χρόνια ο Χρήστος Μάτης βρισκόταν στη σιωπή της λήθης .Ήταν άφαντος για τους τοπικούς φορείς και την ελληνική πολιτεία και όσο αν πονάει αυτό, είναι η πραγματικότητα.

Σήμερα όμως ανυψώνεται. Σήμερα δικαιώνεται. Σήμερα τιμάται όπως του αξίζει» και πρόσθεσε:.

«Ήταν ίσως παιχνίδι της μοίρας το γεγονός ότι τη χρονική στιγμή που αποφασίσαμε να τιμήσουμε τη μνήμη του Χρήστου Μάτη, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είναι ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ένας άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας στη χώρα μας. Θερμά συγχαρητήρια, κύριε Υπουργέ, για την προσφορά σας».

Η εκτέλεση του Χρήστου Μάτη

Στο Θεσπρωτικό, γεννήθηκε το 1956 ο Χρήστος Μάτης ,ο αστυνομικός που εκτελέστηκε στα 28 του χρόνια, εν ώρα υπηρεσίας στα Πετραλώνα από «ληστές»- τρομοκράτες, που εισέβαλαν ένοπλοι στην Εθνική Τράπεζα στα Πετράλωνα. Ήταν 8:10 το πρωί 24 Δεκέμβρη του 1984. Παραμονή Χριστουγέννων μας. Όπως λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η αδελφή του η κ. Ανθούσα το προηγούμενο βράδυ είχαν μιλήσει για τα Χριστούγεννα για την γιορτή του, για το πώς θα περάσουν όλοι μαζί. Δεμένη πολύτεκνη οικογένεια. Ο Χρήστος ήταν το μικρότερο από τα 6 παιδιά.

Την εκτέλεση του την πληροφορήθηκαν, όπως θυμάται, πολύ αργότερα, το μεσημέρι από το ραδιόφωνο. Οι γονείς τους ζούσαν στο χωριό . « Ο πατέρας μου το έμαθε πρώτος γιατί τα κακά νέα έφτασαν από κάποιο συγχωριανό που είχε μαγαζί στην Αθήνα, απέναντι από την Τράπεζα. Το έμαθε στην πλατεία, τρελάθηκε έφυγε για το βουνό, δεν πήγε στο σπίτι. Η μητέρα μου το έμαθε μετά το μεσημέρι, από ένα τηλέφωνο που σήκωσε… Ξερίζωνε τα μαλλιά της από τον αβάσταχτο πόνο».

Στην εκδήλωση ήταν συγκινημένος και ο ανιψιός του αείμνηστου αστυνομικού, που φέρει το όνομά του. Η μοίρα είχε τον δικό της ρόλο στην τραγική ιστορία, καθώς τρεις ημέρες πριν την εκτέλεση του ο ηρωικός αστυνομικός έγινε θείος γιατί ο αδελφός του απέκτησε γιό που του έδωσαν Χρήστος.

Το όπλο του Χρήστου Μάτη βρέθηκε μέσα στον σάκο του Ξηρού κατά την σύλληψή του στον Πειραιά, τις 29 Ιουνίου του 2002.

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: Η βία είναι ένα σαράκι, ένα σκουλήκι, ένα μικρόβιο που σαρώνει την Δημοκρατία

Μήνυμα κατά της βίας έστειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κατά τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση

«Κανείς από εμάς, οιασδήποτε ιδεολογικής η κομματικής αντίληψης, κανείς δεν πρέπει να υιοθετεί την βία.

Η βία είναι ένα σαράκι, ένα σκουλήκι, ένα μικρόβιο που σαρώνει την Δημοκρατία, στο τέλος. Η βία βλάπτει την Δημοκρατία, βλάπτει την κοινωνία. Η βία καθημερινά όταν εμφανίζεται, ακόμη και από τις πιο απλές μορφές της μέχρι την δολοφονική βία, είναι εχθρός μας. Είναι εχθρός της κοινωνίας, της κοινωνικής συνοχής, της Δημοκρατίας» τόνισε.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, μεταξύ άλλων αποκάλυψε, πως πάντα τον συγκλόνιζε η παρουσία της Σταυρούλας Αξαρλιάν και του έδινε ακόμη ένα κίνητρο, να εργαστεί περισσότερο, να προσεγγίσει το θέμα. Το ίδιο ένιωθε όπως είπε, όταν τα παιδιά του αείμνηστου Παύλου Μπακογιάννη του έκαναν ερωτήσεις και ζητούσαν νέα για την εξέλιξη των ερευνών.

Παράλληλα ο υπουργός επισήμανε:

«Σήμερα, μετά από 24 χρόνια από την εξάρθρωση και με αφορμή την σημερινή εκδήλωση, πρέπει να πω ότι ο Χρήστος Μάτης ήταν ένας σπουδαίος άνδρας, που έκανε μέχρι τελευταία στιγμή το καθήκον του.

Η Δημοκρατία τελικώς δεν είναι άδικη. Ούτε, η κοινωνία τελικώς είναι άδικη, έστω και εάν κάποια στιγμή υπήρξε. Δικαίωσε τα θύματα της και τα δικαίωσε με πανηγυρικό τρόπο.

Διότι όλοι αυτοί βρεθήκαν στην φυλακή. Και κάποιοι από τους πρωτεργάτες είναι ακόμη μέσα. Αλλά δεν είναι το ζήτημα εκεί, εάν είναι μέσα η όχι. Το ζήτημα είναι ότι καταδικάστηκαν στην συνείδηση του Ελληνικού λαού, της ελληνικής κοινωνίας... Διότι η ελληνική κοινωνία, η Ελλάδα απαλλάχθηκε από αυτούς και σήμερα είναι μια ασφαλής χώρα, χωρίς αυτό το καρκίνωμα, που ήταν στενά συνδεδεμένο με το σώμα της Δημοκρατίας, με το σώμα της χώρας και απομυζούσε το μεγάλο αγαθό, που είναι η ασφάλεια».

Κώστας Μπακογιάννης: αυτά που μας ενώνουν, είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν».

Ο Κώστας Μπακογιάννης τόνισε πως στο πρόσωπο του Χρήστου Μάτη, που έπεσε μαχόμενος μέχρι την τελευταία στιγμή, τιμάται η Ελληνική Αστυνομία και έστειλε το μήνυμα ενότητας, υπέρβασης ιδεολογικών και κομματικών γραμμών, υπέρβασης εγωισμών.

Ο κ. Μπακογιάννης επισήμανε πως έγιναν σημαντικά βήματα στον πόλεμο εναντίον της βίας και πρόσθεσε:

«Έχουμε κάνει το καλύτερο, έχουμε κάνει βήματα. Όμως αυτό το δηλητήριο είναι ακόμη μέσα στο κορμί της Δημοκρατίας. Αυτό σημαίνει, ότι όλοι εμείς πρέπει πάντοτε, να είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν πάντα κάποιοι να πολιτικοποιούν, να συνδέουν με τις ψευδεπίγραφες, δήθεν πολιτικές ταυτότητες μια ρητορική μίσους. Η πραγματικότητα είναι πιο σκληρή πολύ πιο αδίστακτη, Στα νεκροταφεία είμαστε όλοι ίσοι. Ναι προφανώς έχουμε πολιτικές διαφορές, όμως αυτά που μας ενώνουν, είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν».

Την σημαντική πρωτοβουλία μνήμης και αναγνώρισης της θυσίας του αστυνομικού Χρήστου Μάτη που ανέλαβε ο Μορφωτικός Σύλλογος Θεσπρωτικού Πρέβεζας, συνεργάστηκαν και στήριξαν ο Δήμος Ζηρού και η Περιφέρεια Ηπείρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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