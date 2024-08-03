Ολυμπιακοί Αγώνες - Κολύμβηση: Ο μύθος της Λεντέκι... Εννιά χρυσά μετάλλια

Τη μυθική καριέρα της συνεχίζει με αδιανόητες επιδόσεις η Κέιτι Λεντέκι. Η Αμερικανίδα κολυμβήτρια αναδείχθηκε νικήτρια στα 800μ. ελεύθερο και κατέκτησε το 9ο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στην καριέρα της (και 14ο συνολικά), ισοφαρίζοντας έτσι ένα σπουδαίο ρεκόρ.

Συγκεκριμένα, «έπιασε» τη Λαρίσα Λατίνινα στα περισσότερα χρυσά μετάλλια από αθλήτρια σε όλα τα σπορ. Τα ρεκόρ όμως δεν σταματούν εκεί, αφού κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στο ίδιο αγώνισμα για τέταρτη διαδοχική διοργάνωση, κάτι που μόνο ο κορυφαίος κολυμβητής όλων των εποχών, Μάικλ Φελπς, έχει πετύχει!

Το 2028 στο Λος Αντζελες, παίζοντας δηλαδή... εντός έδρας, η Λεντέκι θα είναι 31 ετών και θα έχει τη δυνατότητα να φτάσει στον απίστευτο αριθμό των πέντε χρυσών σε ένα αγώνισμα!

