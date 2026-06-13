Κόντρα Δούκα - υπουργείου Εσωτερικών για τις πολεοδομίες

Κόντρα μεταξύ του υπουργείου Εσωτερικών και του δήμαρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα ξέσπασε το Σάββατο με αφορμή τις αλλαγές που προβλέπει ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος έχει κατατεθεί στη Βουλή και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη μεταφορά των πολεοδομιών από τους δήμους σε κεντρικές υπηρεσίες.

Στο θέμα αναφέρθηκε ο Χάρης Δούκας μέσω ενός βίντεο που ανέβασε στο Instagram. O δήμαρχος Αθηναίων θέτει λοιπόν ζήτημα αξιοπιστίας των μέτρων και διερωτάται αν οι συγκεκριμένες αλλαγές μπορούν πραγματικά να ενισχύσουν τη διαφάνεια και να αντιμετωπίσουν τη διαφθορά. «Βάζουν τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα», σχολιάζει χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Αθηναίων.

«Στον πίνακα αρμοδιοτήτων στην αρμοδιότητα 6.2.1.8 αναφέρεται ρητά "οι δήμοι έχουν αρμοδιότητα την εφαρμογή του Κώδικα Πολεοδομίας και Χωροταξίας - Νικόλαος Ταγαράς"» απάντησαν κύκλοι του υπουργείου.

«Ρώτα το ChatGPT»

«Για άλλη μια φορά ο Δήμαρχος Αθηναίων επέλεξε να δείξει την παντελή του άγνοια για την Αυτοδιοίκηση. Για μια ακόμα φορά πριν αναφερθεί στον Κώδικα του συνιστούμε να μελετήσει (ή έστω να ρωτήσει το ChatGPT)» σημείωσαν.



«Ωστόσο για να τον διευκολύνουμε:



A. Στον πίνακα αρμοδιοτήτων στην αρμοδιότητα 6.2.1.8 αναφέρεται ρητά «οι δήμοι έχουν αρμοδιότητα την εφαρμογή του Κώδικα Πολεοδομίας και Χωροταξίας - Νικόλαος Ταγαράς». Παράλληλα σε ισχύ παραμένει και μετά την ψήφιση του Νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης, το άρθρο 97Α του Καλλικράτη που ρυθμίζει επικουρικά τα ζητήματα στελέχωσης των Υπηρεσιών Δόμησης.



Και κυρίως:

Στον Κώδικα Πολεοδομίας - Χωροταξίας ( νόμος 5306/26), ο οποίος ψηφίστηκε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα στο άρθρο 317 αναφέρεται ρητά «Αρμόδια όργανα για την χορήγηση των διοικητικών πράξεων που σχετίζονται με την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών είναι οι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ, εκτός αν ορίζεται ρητή από τις οικείες διατάξεις».



«Σεβόμαστε απόλυτα τον Χάρη Δούκα ως Δήμαρχο Αθηναίων. Καλό θα είναι επιτέλους, να σεβαστεί και αυτός το πολύ σημαντικό αξίωμα το οποίο υπηρετεί και του έχουν αναθέσει οι δημότες της πόλης» κατέληξαν οι πηγές του ΥΠΕΣ.

«Βάζουν τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα»

«Μήπως ακούσατε κάτι το τελευταίο διάστημα για κάποιο κύκλωμα διαφθοράς; Ο Κώδικας Αυτοδιοίκησης ήρθε στη Βουλή και μια από τις βασικές του καινοτομίες είναι πως οι πολεοδομίες φεύγουν από τους δήμους και πάνε στις κεντρικές υπηρεσίες» δηλώνει ο δήμαρχος Αθηναίων.

Για να καταπολεμήσουμε τάχα τη διαφθορά. Έτσι λέει ο κώδικας.

Την ίδια στιγμή, έχουμε δύο παραιτήσεις γενικών γραμματέων υπουργείων, έχουμε έναν ακόμη πρώην γενικό γραμματέα που είναι εμπλεκόμενος, έχουμε προφυλακισμένα υψηλόβαθμα στελέχη της αποκεντρωμένης διοίκησης, και 30 ακόμη πρόσωπα κατηγορούμενους.

Αυτοί είναι που θα καταπολεμήσουν τη διαφθορά;

Εμείς το λέμε στα μέρη μας: βάζουν τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα».

Πηγή: skai.gr

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