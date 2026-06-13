Ένα περίεργο και ταυτοχρόνως σπάνιο συμβάν έλαβε χώρα στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, με την εθνική Αγγλίας να δέχεται… πλιάτσικο.

American police are investigating, after a significant amount of England’s kit was stolen en route to their new training base in Kansas City. Sky Sports News has been told that the majority of the kit has now been recovered 🚨 pic.twitter.com/cVdMjRjxIY

Σύμφωνα με Μέσα από το Νησί, ο εξοπλισμός των «τριών λιονταριών», από μπάλες, μέχρι παπούτσια και φανέλες κλάπηκε και η ομάδα τη δεδομένη στιγμή δεν μπορεί ούτε να προπονηθεί.

🚨 England have been hit by a major setback after a large amount of team equipment was stolen ahead of their World Cup opener.



Players' boots, training gear, coaching staff equipment, balls and match-day uniforms are all understood to be among the missing items.



The England… pic.twitter.com/1tH8SbGfS7