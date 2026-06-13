Ένα περίεργο και ταυτοχρόνως σπάνιο συμβάν έλαβε χώρα στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, με την εθνική Αγγλίας να δέχεται… πλιάτσικο.
American police are investigating, after a significant amount of England’s kit was stolen en route to their new training base in Kansas City.
Sky Sports News has been told that the majority of the kit has now been recovered 🚨 pic.twitter.com/cVdMjRjxIY— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 13, 2026
Σύμφωνα με Μέσα από το Νησί, ο εξοπλισμός των «τριών λιονταριών», από μπάλες, μέχρι παπούτσια και φανέλες κλάπηκε και η ομάδα τη δεδομένη στιγμή δεν μπορεί ούτε να προπονηθεί.
🚨 England have been hit by a major setback after a large amount of team equipment was stolen ahead of their World Cup opener.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 13, 2026
Players' boots, training gear, coaching staff equipment, balls and match-day uniforms are all understood to be among the missing items.
The England… pic.twitter.com/1tH8SbGfS7
Σύμφωνα με τα ίδια ρεπορτάζ οι υπεύθυνοι της ομάδα βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με τις αστυνομικές αρχές του Κάνσας, εκεί όπου βρίσκεται η εθνική Αγγλίας, για να βρεθούν τα κλοπιμαία ή έστω να αντικατασταθούν, ώστε οι ποδοσφαιριστές να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν την προγραμματισμένη τους προπόνηση.
Όλα αυτά μόλις μερικά 24ωρα πριν την πρεμιέρα της ομάδας απέναντι στην Κροατία την Τετάρτη (17/06).
The England national team was the victim of a security breakdown that led to several items being stolen while moving from its pre-tournament base in Florida to it's camp in Kansas City, per The Guardian.— Yahoo Sports (@YahooSports) June 13, 2026
Among the items reportedly stolen from the vehicles were match boots for… pic.twitter.com/ybvRHyH3Mv
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