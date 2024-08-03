Η Σερβία κατάφερε να επικρατήσει 96-85 επί του Νοτίου Σουδάν, κάτι που σημαίνει ότι η Ελλάδα πήρε οριστικά το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Ολυμπιακού τουρνουά και θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία.

Παρόλο που κανονικά πρέπει να λάβει χώρα κλήρωση για τα προημιτελικά, βάσει του κανόνα πως οι ομάδες δεν μπορούν να παίξουν στους «8» με αντιπάλους που ήταν στον όμιλό τους, τα ζευγάρια είναι ήδη γνωστά και είναι τα εξής:

1. ΗΠΑ - Βραζιλία

2. Γερμανία - Ελλάδα

3. Καναδάς - Γαλλία

4. Σερβία - Αυστραλία

Το «κακό» νέο για την Εθνική μας είναι πως θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει την παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία. Το θετικό, ωστόσο, είναι πως αποφεύγει τις ΗΠΑ μέχρι τον τελικό, καθώς υπάρχει κανονισμός βάσει του format ότι τα ζευγάρια των δύο κορυφαίων ομάδων των ομίλων (ΗΠΑ, Γερμανία) δεν μπορούν να συναντηθούν στα ημιτελικά. Επομένως, αν φτάσει μέχρι την τετράδα, η Εθνική θα βρει εκεί τον νικητή του ζευγαριού Σερβία-Αυστραλία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προημιτελικοί θα λάβουν χώρα και οι τέσσερις την Τρίτη 6 Αυγούστου. Οι δύο ημιτελικοί θα γίνουν την Πέμπτη 8 Αυγούστου και ο τελικός με τον μικρό τελικό το Σάββατο 10 Αυγούστου. Όλα τα ματς από εδώ και πέρα θα έχουν ως έδρα το «Παλέ Ντε Μπερσί» του Παρισιού.

Πηγή: skai.gr

