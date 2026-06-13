Το Μουντιάλ των δισεκατομμυρίων: «Ζαλίζουν» τα νούμερα σε έσοδα, εισιτήρια και έπαθλα

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 έχει ήδη αρχίσει να γράφει ιστορία, όχι μόνο μέσα στα γήπεδα, αλλά και στους οικονομικούς πίνακες. Η διοργάνωση που φιλοξενείται για πρώτη φορά από τρεις χώρες, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά, είναι η μεγαλύτερη που έχει οργανώσει ποτέ η FIFA, με 48 ομάδες, 104 αγώνες και 16 πόλεις να βρίσκονται στο επίκεντρο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η μπάλα έχει ήδη κυλήσει στη σέντρα, με το Μεξικό να νικά τη Νότια Αφρική στην πρεμιέρα της διοργάνωσης και τις Ηνωμένες Πολιτείες να ξεκινούν εντυπωσιακά τη δική τους πορεία με νίκη επί της Παραγουάης. Πίσω όμως από το αγωνιστικό σκέλος, το Μουντιάλ του 2026 εξελίσσεται και σε μια τεράστια οικονομική μηχανή, με έσοδα από εισιτήρια, τηλεοπτικά δικαιώματα, χορηγίες, τουρισμό και εμπορικές συμφωνίες.

Η οικονομική διάσταση της διοργάνωσης είναι εξίσου εντυπωσιακή με την αγωνιστική. Η ανάλυση που έχει παρουσιαστεί για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 εκτιμά ότι το τουρνουά μπορεί να δημιουργήσει παγκόσμια ακαθάριστη οικονομική παραγωγή 80,1 δισ. δολαρίων, με συνεισφορά 40,9 δισ. δολαρίων στο παγκόσμιο ΑΕΠ. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία 824.000 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης και 9,4 δισ. δολαρίων σε δημόσια έσοδα.

Με απλά λόγια, οι βασικοί αριθμοί της διοργάνωσης είναι εντυπωσιακοί: 3 διοργανώτριες χώρες, 16 πόλεις, 48 ομάδες, 104 αγώνες, περίπου 6,5 εκατομμύρια θεατές στα γήπεδα και συνολικές δαπάνες που συνδέονται με το τουρνουά ύψους 13,9 δισ. δολαρίων. Πρόκειται για μια διοργάνωση που ξεπερνά τα όρια ενός αθλητικού γεγονότος και λειτουργεί ως παγκόσμιο οικονομικό προϊόν.

Οι μεγάλοι αριθμοί του Μουντιάλ 2026

Διοργανώτριες χώρες: 3

Πόλεις που φιλοξενούν αγώνες: 16

Ομάδες: 48

Αγώνες: 104

Εκτιμώμενη συνολική προσέλευση: 6,5 εκατ. θεατές

Συνολικές δαπάνες που συνδέονται με τη διοργάνωση: 13,9 δισ. δολάρια

Παγκόσμια ακαθάριστη οικονομική παραγωγή: 80,1 δισ. δολάρια

Συνεισφορά στο παγκόσμιο ΑΕΠ: 40,9 δισ. δολάρια

Θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης: 824.000

Δημόσια έσοδα παγκοσμίως: 9,4 δισ. δολάρια

Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών συνδέεται με τον τουρισμό. Από τα 13,9 δισ. δολάρια των συνολικών δαπανών που σχετίζονται με τη διοργάνωση:

Τουριστικές δαπάνες: 7,5 δισ. δολάρια

Δαπάνες FIFA: 3,8 δισ. δολάρια

Λειτουργικές δαπάνες πόλεων: 1,8 δισ. δολάρια

Αυτό σημαίνει ότι οι φίλαθλοι που ταξιδεύουν για τους αγώνες αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες της οικονομικής επίδρασης του Μουντιάλ. Οι πόλεις που φιλοξενούν αγώνες ποντάρουν σε αυξημένη κίνηση σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, αεροπορικές εταιρείες, μεταφορές και καταστήματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, που έχουν το μεγαλύτερο κομμάτι της διοργάνωσης, αναμένεται να απορροφήσουν και το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς 11 από τις 16 πόλεις βρίσκονται σε αμερικανικό έδαφος.

Για τη FIFA, πάντως, το Μουντιάλ του 2026 αποτελεί ήδη το πιο φιλόδοξο εμπορικό προϊόν της. Η αύξηση των ομάδων από 32 σε 48 και των αγώνων από 64 σε 104 σημαίνει περισσότερες ημέρες δράσης, μεγαλύτερο τηλεοπτικό προϊόν, περισσότερα εισιτήρια και περισσότερες ευκαιρίες για χορηγούς.

Η εμπορική μηχανή της FIFA στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες:

Έσοδα από εισιτήρια και φιλοξενία: περίπου 3 δισ. δολάρια

Τηλεοπτικά δικαιώματα: περίπου 3,8 έως 3,9 δισ. δολάρια

Χορηγίες και εμπορικές συμφωνίες: πάνω από 2 δισ. δολάρια

Συνολικά έσοδα που αποδίδονται στο Μουντιάλ 2026: περίπου 8,9 δισ. δολάρια

Τα εισιτήρια αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια της διοργάνωσης. Η FIFA έχει περάσει σε μοντέλο δυναμικής τιμολόγησης, με τις τιμές να μεταβάλλονται ανάλογα με τη ζήτηση. Πρόκειται για πρακτική γνώριμη στην αμερικανική αγορά, αλλά όχι απαραίτητα ευχάριστη για όλους τους φιλάθλους, καθώς για ορισμένα παιχνίδια οι τιμές έχουν κινηθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Σημαντικό ρόλο παίζει και η δευτερογενής αγορά εισιτηρίων. Η μεταπώληση, όταν γίνεται μέσα από επίσημες πλατφόρμες, δημιουργεί επιπλέον έσοδα και μετατρέπει κάθε εισιτήριο σε προϊόν που μπορεί να αποδώσει περισσότερες από μία φορές.

Αντίστοιχα εντυπωσιακά είναι και τα ποσά που θα μοιραστούν στις εθνικές ομάδες. Το συνολικό πακέτο που έχει εγκρίνει η FIFA ανέρχεται σε 727 εκατ. δολάρια, εκ των οποίων τα 655 εκατ. δολάρια αφορούν καθαρά τα χρηματικά έπαθλα. Κάθε ομάδα έχει εξασφαλισμένο τουλάχιστον 10,5 εκατ. δολάρια, καθώς λαμβάνει 1,5 εκατ. δολάρια για την προετοιμασία της και τουλάχιστον 9 εκατ. δολάρια για τη συμμετοχή της στη φάση των ομίλων.

Τα χρηματικά έπαθλα διαμορφώνονται ως εξής:

Πρωταθλήτρια κόσμου: 50 εκατ. δολάρια

Φιναλίστ: 33 εκατ. δολάρια

3η θέση: 29 εκατ. δολάρια

4η θέση: 27 εκατ. δολάρια

Θέσεις 5-8: 19 εκατ. δολάρια ανά ομάδα

Θέσεις 9-16: 15 εκατ. δολάρια ανά ομάδα

Θέσεις 17-32: 11 εκατ. δολάρια ανά ομάδα

Θέσεις 33-48: 9 εκατ. δολάρια ανά ομάδα

Επιπλέον ποσό προετοιμασίας: 1,5 εκατ. δολάρια ανά ομάδα

Η σύγκριση με τις προηγούμενες διοργανώσεις δείχνει την εκτόξευση των ποσών:

2014-Γερμανία: 35 εκατ. δολάρια

2018-Γαλλία: 38 εκατ. δολάρια

2022-Αργεντινή: 42 εκατ. δολάρια

2026-Πρωταθλήτρια Μουντιάλ 2026: 50 εκατ. δολάρια

Πηγή: skai.gr

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