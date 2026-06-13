ΕΛΑΣ: Το Athens Pride μας αφορά, o αγώνας τους δεν σταμάτησε στην κατοχύρωση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών

Ένα βίντεο με αφορμή τη διεξαγωγή του Athens Pride ανέβασε σήμερα η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεώνη Κουφονικολάκου.

Τo κεντρικό μήνυμα του φετινού Pride είναι το «Σε αφορά» λέει η κα Κουφονικολάκου, υπογραμμίζοντας στη συνέχεια ότι οι διεκδικήσεις, οι αγώνες και τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων αφορούν ολόκληρη την κοινωνία.

Στο βίντεο η κα Κουφονικολάου επισημαίνει ότι ο αγώνας για την ισότητα και την αποδοχή δεν ολοκληρώθηκε με τη νομοθέτηση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, τονίζοντας πως εξακολουθούν να υπάρχουν διακρίσεις και εμπόδια στην καθημερινότητα πολλών ανθρώπων.

Παράλληλα, ασκεί κριτική στην κυβέρνηση, αναφερόμενη στην απόφαση της ΣΤΑΣΥ να μη φιλοξενήσει φέτος την αφίσα του Pride, για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη στάση συνδέεται με την προσπάθεια προσέγγισης ενός πιο συντηρητικού ακροατηρίου.

Η εκπρόσωπος Τύπου τονίζει ότι το Pride αφορά κάθε έφηβο που αναζητά αποδοχή, κάθε εργαζόμενο που δεν μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα στον χώρο εργασίας του και κάθε ζευγάρι που φοβάται να εκδηλώσει δημόσια τη σχέση του.

«Τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων είναι ανθρώπινα δικαιώματα και τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι διαπραγματεύσιμα», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, καλεί τους πολίτες να δώσουν το «παρών» στο Athens Pride, στην πλατεία Συντάγματος.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει στο βίντεο:

«''Σε αφορά''» είναι το κεντρικό σύνθημα του φετινού Pride και πράγματι οι διεκδικήσεις, οι αγώνες και τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων μας αφορούν. Μας αφορούν γιατί ο αγώνας τους δεν σταμάτησε στην κατοχύρωση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών όπως θέλει να μας πείσει η κυβέρνηση.

Ειδικά από τη στιγμή που η ΣΤΑΣΥ φέτος δεν βρήκε χώρο για την αφίσα του Pride για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια.

Με δικαιολογίες που δεν μπορούν να κρύψουν το ότι η κυβέρνηση και το κόμμα της ΝΔ κλείνουν το μάτι στο υπερσυντηρητικό ακροατήριο, σε μία απελπισμένη προσπάθεια να βρουν τη χαμένη τους συσπείρωση στην οχλαγωγία που βρίσκεται στα δεξιά τους.

Μας αφορά λοιπόν το pride, γιατί ο αγώνας συνεχίζεται.

Μας αφορά κάθε ένα παιδί στην εφηβεία που προσπαθεί να γίνει αποδεκτό.

Μας αφορά κάθε εργαζόμενο άτομο που δεν μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα στη δουλειά του.

Μας αφορά κάθε ζευγάρι που φοβάται να περπατήσει χέρι-χέρι στον δρόμο.

Μας αφορούν όλα τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων γιατί είναι ανθρώπινα δικαιώματα.

Και τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν τα διαπραγματευόμαστε.

Σήμερα, Σάββατο 13 Ιουνίου, στις 19:00 στην πλ. Συντάγματος θα είμαστε εκεί, γιατί μας αφορά.

Πηγή: skai.gr

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