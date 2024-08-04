Ολυμπιακοί αγώνες: Τα αδέλφια Σπανάκη στην 11η θέση της έκτης κούρσας και την 15η της γενικής

Με την 11η θέση στην έκτη ιστιοδρομία ολοκλήρωσαν τα αδέλφια Αριάδνη και Οδυσσέας Σπανάκης τις σημερινές προσπάθειές τους στη μεικτή κατηγορία 470 της ιστιοπλοΐας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τα αγωνίσματα της οποίας διεξάγονται στη Μασσαλία. Μετά το αποτέλεσμα αυτό, το ελληνικό πλήρωμα παραμένει στην 15η θέση της γενικής κατάταξης με 53 βαθμούς ποινής, καθώς «πέταξε» την τέταρτη κούρσα ως τη χειρότερή του.

Οι Λάρα Φαντλάου/Λούκας Μερ από την Αυστρία επικράτησαν στην έκτη ιστιοδρομία των 470, ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσαν οι Νιτάι Χάσον/Νόα Λάσρι από το Ισραήλ και οι Τζόρντι Τσάμαρ Ερνάντες/Νόρα Μπρούγκμαν Κάμποτ από την Ισπανία. Οι Φαντλάου/Μερ είναι επικεφαλής στη γενική κατάταξη με 17 βαθμούς ποινής, ενώ ακολουθούν οι Τσάμαρ Ερνάντες/Μπρούγκμαν Κάμποτ με 22 και οι Κέιτζου Οκάντα/Μίχο Γιοσιόκα από την Ιαπωνία με 24 βαθμούς ποινής.

