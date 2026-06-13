Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς σε δασική έκταση στον Σχίνο Κορινθίας

Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Σχίνος του δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας. Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Τις προσπάθειες κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε δύσβατο σημείο σε περιοχή που δεν είναι κατοικημένη.

⚠️ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥 για αύριο Κυριακή 14/06



ℹ️ Οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές



👉🏻 https://t.co/aydx4jgldQ pic.twitter.com/szMvh312Yh — Civil Protection GR (@CivPro_GR) June 13, 2026

Η ανακοίνωση της πυροσβεστικής

13/06/2026, ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΕ ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 25 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΜΕ 1 ΟΜΑΔΑ ΠΕΖΟΠΟΡΟΥ ΤΗΣ 9ης ΕΜΟΔΕ, 8 ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 1 Ε/Π. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΠΟ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ.

Πηγή: skai.gr

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