Ολυμπιακοί Αγώνες - Στίβος: Χρυσό η Άλφρεντ στα 100μ Γυναικών

«Χρυσή» Ολυμπιονίκης στα 100 μέτρα η Τζούλιεν Αλφρεντ.

Η σπρίντερ από την Αγία Λουκία με καταπληκτική κούρσα τερμάτισε σε 10.72 στον τελικό του αγωνίσματος στο Παρίσι και σημείωσε νέο εθνικό ρεκόρ, ήτοι κατέρριψε το προηγούμενο 10.78, και πέτυχε μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην «κούρσα της μιας ανάσας» στη διοργάνωση και τη μεγαλύτερη διάκριση της καριέρας της στα 23 της χρόνια.

Έτσι, άφησε δεύτερη την παγκόσμια πρωταθλήτρια κι εκ των φαβορί, την Αμερικανίδα Σακάρι Ρίτσαρντσον, με 10.87, και τρίτη την επίσης, Αμερικανίδα Μελίσα Τζέφερσον με 10.92.

Πηγή: skai.gr

