Μυθικός, συγκλονιστικός και ιστορικός Λευτέρης Πετρούνιας στο Παρίσι.

Ο «άρχοντας των κρίκων» ήταν εκπληκτικός στον τελικό των κρίκων, με τον Έλληνα Ολυμπιονίκη να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024, γράφοντας το όνομά του και εκείνο της χώρας μας με «χρυσά» γράμματα στην ιστορία του αθλήματος.

Δείτε την προσπάθεια του Έλληνα Ολυμπιονίκη, που τού έδωσε το μετάλλιο:

Και αυτό διότι ο 33χρονος πρωταθλητής μας έγινε ο πρώτος αθλητής στους κρίκους που φτάνει τα τρία ολυμπιακά μετάλλια, όντας ένας ζωντανός θρύλος του αθλήματος! Η αρχή είχε γίνει στο Ρίο το 2016 όταν και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, για να ακολουθήσει το χάλκινο στο Τόκιο το 2021 και το αποψινό έπος του τεράστιου Λευτέρη.

Δείτε τη συγκίνηση του Λευτέρη Πετρούνια τη στιγμή που διασφαλίζεται το χάλκινο μετάλλιο:

Στον σημερινό αγώνα, ο Πετρούνιας αγωνίστηκε τρίτος από τους οκτώ φιναλίστ, πραγματοποιώντας ένα εξαιρετικό πρόγραμμα με υψηλό βαθμό δυσκολίας. Μάλιστα, είχε και μια εκπληκτική έξοδο από τους κρίκους, με την προσγείωσή του να είναι άριστη, σηκώνοντας το γήπεδο στο πόδι. Τελικώς, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης βαθμολογήθηκε με 15.100 βαθμούς, έχοντας 6.300 στη δυσκολία του προγράμματος και 8.800 βαθμούς στην εκτέλεση.

Μπροστά του στο βάθρο βρέθηκαν οι Κινέζοι, Γιανγκ Λιου και Τζινγκιουάν Ζου, οι οποίοι πήραν το χρυσό και ασημένιο μετάλλιο με 15.300 και 15.233 αντίστοιχα.

Το γεγονός πως ο Λευτέρης αγωνίστηκε τρίτος - μετά τους δύο Κινέζους - εκτόξευσε την αγωνία στα ύψη, με τον Έλληνα να περιμένει με αγωνία τις προσπάθειες των υπόλοιπων πέντε αθλητών. Οι μεγάλοι του «αντίπαλοι» για τη ζώνη των μεταλλίων, ο Γάλλος, Σαμίρ Αΐτ Σαΐντ, και ο Τούρκος, Αντέμ Ασίλ, έμειναν τελικώς στους 15.000 και 14.966, ανοίγοντας διάπλατα τον δρόμο προς το μετάλλιο για τον Πετρούνια.

Μετά και την ολοκλήρωση του αγώνα και της κατάκτησης του χάλκινου μεταλλίου, ο θρύλος των κρίκων ξέσπασε σε κλάματα χαράς με τους προπονητές του και τα μέλη της ελληνικής αποστολής! Στο πλευρό του και η σύζυγός του και πρώην αθλήτρια, Βασιλική Μιλλούση.

Η τελική κατάταξη των κρίκων:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.