Ολυμπιακοί Αγώνες: Πήρε το χρυσό κι έγραψε ιστορία η Ζενγκ

Έγραψε ιστορία η Τσινγουέν Ζενγκ. Η 21χρονη Κινέζα τενίστρια, Νο 7 στη WTA, νίκησε 2-0 νίκησε 2-0 σετ (6-2, 6-3) την Ντόνα Βέκιτς (Νο 21 στον κόσμο) στον τελικό του Ολυμπιακού τουρνουά τένις γυναικών και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο για τη χώρα της και την Ασία γενικότερα στο μονό του αθλήματος.

Η φιναλίστ του Australian Open ήταν εξαιρετική στο πρώτο σετ κι έφτασε με άνεση στο 1-0. Στο δεύτερο σετ, έχασε το αρχικό της προβάδισμα με 2-0 και προβληματίστηκε στη συνέχεια. Σημείωσε, όμως, ένα ακόμα μπρέικ στο όγδοο γκέιμ (5-3) κι έφτασε στην κατάκτηση του χρυσού.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.