Ολυμπιακοί Αγώνες: «Χρυσή» για 3η φορά στο Παρίσι η Μπάις

Η Αμερικανίδα σούπερ σταρ της γυμναστικής Σιμόν Μπάιλς συνεχίζει να κλέβει την παράσταση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, αφού κέρδισε το τρίτο της χρυσό μετάλλιο, κατακτώντας την πρώτη θέση στο άλμα γυναικών, μπροστά από τη Βραζιλιάνα Ρεμπέκα Αντράτε και τη συμπατριώτισσά της Τζέιντ Κάρει.

Η Σιμόν Μπάιλς χρειάστηκε δύο εντυπωσιακά άλματα και μια φιγούρα που φέρει το όνομά της, τη «Biles II», για να κρεμάσει έναν τρίτο χρυσό μετάλλιο στον λαιμό της, λαμβάνοντας βαθμολογία 15.300. Για την Αμερικανίδα αθλήτρια, που έχει ήδη στεφθεί με αυτό το όργανο στο Ρίο το 2016, αυτό είναι το 7ο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο και το 10ο-συνολικά- μετάλλιο.

