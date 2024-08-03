Εξασφάλισε μετάλλιο και ξέσπασε σε κλάματα η Ιμάν Κελίφ.

Η Αλγερινή μποξέρ η οποία βρέθηκε στο προσκήνιο μετά την αποχώρηση της Ιταλίδας αντιπάλου της μόλις 45'' μετά την έναρξη της μεταξύ τους αναμέτρησης, πήρε την άνετη νίκη (5-0) κόντρα στην Άνα Λούκα Χαμόρι από την Ουγγαρία και προκρίθηκε στα ημιτελικά της κατηγορίας των 66 κιλών, κάτι που σημαίνει ότι εξασφάλισε τουλάχιστον το χάλκινο μετάλλιο (στα μαχητικά αθλήματα δίνονται δύο χάλκινα, στους ηττημένους των ημιτελικών).

Mάλιστα, μετά τη νίκη της, η Κελίφ ήταν εμφανώς συγκινημένη, ξεσπώντας σε κλάματα στην αγκαλιά των προπονητών της!

Δείτε το βίντεο:

Imane Khelif has just won again and broke down into tears after advancing to the semi finals #Olympics pic.twitter.com/T7Kp0oJjN6 — ACD MMA (@acdmma_) August 3, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.