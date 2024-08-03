Λογαριασμός
Ολυμπιακοί Αγώνες: Εξασφάλισε μετάλλιο και ξέσπασε σε κλάματα η Κελίφ - Δείτε βίντεο

Η Αλγερινή μποξέρ, Ιμάν Κελίφ, η οποία απασχόλησε την επικαιρότητα τις τελευταίες μέρες, πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά των Ολυμπιακών Αγώνων, ξεσπώντας σε κλάματα μετά τη νίκη της

Ιμάν Κελίφ

Εξασφάλισε μετάλλιο και ξέσπασε σε κλάματα η Ιμάν Κελίφ.

Η Αλγερινή μποξέρ η οποία βρέθηκε στο προσκήνιο μετά την αποχώρηση της Ιταλίδας αντιπάλου της μόλις 45'' μετά την έναρξη της μεταξύ τους αναμέτρησης, πήρε την άνετη νίκη (5-0) κόντρα στην Άνα Λούκα Χαμόρι από την Ουγγαρία και προκρίθηκε στα ημιτελικά της κατηγορίας των 66 κιλών, κάτι που σημαίνει ότι εξασφάλισε τουλάχιστον το χάλκινο μετάλλιο (στα μαχητικά αθλήματα δίνονται δύο χάλκινα, στους ηττημένους των ημιτελικών).

Mάλιστα, μετά τη νίκη της, η Κελίφ ήταν εμφανώς συγκινημένη, ξεσπώντας σε κλάματα στην αγκαλιά των προπονητών της!

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ολυμπιακοί Αγώνες Πυγμαχία
