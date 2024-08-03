Λογαριασμός
Ολυμπιακοί Αγώνες: Τα αδέλφια Σπανάκη στην 17η θέση της τέταρτης κούρσας και τη 13η της γενικής στα 470

Με τη 17η θέση στην τέταρτη ιστιοδρομία ολοκλήρωσαν τα αδέλφια Αριάδνη και Οδυσσέας Σπανάκης τις σημερινές προσπάθειές τους στη μεικτή κατηγορία 470 της ιστιοπλοΐας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Ιστιοπλοΐα

Με τη 17η θέση στην τέταρτη ιστιοδρομία ολοκλήρωσαν τα αδέλφια Αριάδνη και Οδυσσέας Σπανάκης τις σημερινές προσπάθειές τους στη μεικτή κατηγορία 470 της ιστιοπλοΐας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Μετά το αποτέλεσμα αυτό, το ελληνικό πλήρωμα έπεσε στην 13η θέση της γενικής κατάταξης με 30 βαθμούς ποινής, καθώς «πέταξε» την τέταρτη κούρσα ως τη χειρότερή του.

Οι Λάρα Φαντλάου/Λούκας Μερ από την Αυστρία επικράτησαν στην τέταρτη ιστιοδρομία των 470, ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσαν οι Άντον Ντάλμπεργκ/Λοβίσα Κάρλσον από τη Σουηδία και οι Τζόρντι Τσάμαρ Ερνάντεθ/Νόρα Μπρούγκμαν Κάμποτ από την Ισπανία.

Οι Κέιτζου Οκάντα/Μίχο Γιοσιόκα από την Ιαπωνία προηγούνται στη γενική κατάταξη με 5 βαθμούς ποινής, ενώ ακολουθούν οι Φαντλάου/Μερ με 9 και οι Ντάλμπεργκ/Κάρλσον με 10 βαθμούς ποινής.

