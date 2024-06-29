Άπιαστος o Καραλής - Kατέρριψε ξανά το Πανελλήνιο ρεκόρ με 5,93μ.

Σε τρομερή κατάσταση συνεχίζει να αποδεικνύει ότι βρίσκεται ο Εμμανουήλ Καραλής! Ο «Μανόλο», μόλις 9 μέρες αφότου έσπασε το πανελλήνιο ρεκόρ με άλμα στα 5,92μ. στο επί κοντώ, το κατέρριψε εκ νέου, πετώντας στα 5,93μ. στο Stoiximan Πανελλήνιο ανοικτού στίβου.

Το βράδυ του Σαββάτου (29/06), στον Βόλο, ο 24χρονος πραγματοποίησε ακόμη έναν εκπληκτικό αγώνα, συνεχίζοντας να ξεπερνάει τον εαυτό του. Αφού εξασφάλισε, λοιπόν, την πρωτιά με άλμα στα 5,72μ., έβαλε τον πήχη στα 5,93μ.

Η πρώτη του προσπάθεια ήταν άκυρη, με τη δεύτερη, ωστόσο, πέρασε τον πήχη και έγραψε ξανά ιστορία! Ενώ απομένει πια λιγότερο από ένας μήνας για την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, ο Καραλής δείχνει ότι μπορεί να είναι μέσα στα μετάλλια.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.