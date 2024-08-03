Ντούσκος- Ολυμπιακοί Αγώνες: Συγγνώμη στους Έλληνες, με αιχμές για την Ομοσπονδία και τον προπονητή

Αιχμές εναντίον της ελληνικής ομοσπονδίας κωπηλασίας και του ομοσπονδιακού προπονητή, Τζιάνι Ποστιλιόνε για τον τρόπο διαχείρισης κάποιων αθλητών, αφήνει ο Στέφανος Ντούσκος, ο οποίος έλαβε την 6η θέση στο τελικό του σκιφ, στην κωπηλασία, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, με επίδοση 7:02.05.

Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Τόκιο, μιλώντας στους δημοσιογράφους, μετά το τέλος του αγώνα δήλωσε:

«Με ενοχλούν κάποια πράγματα. Με έχουν επηρεάσει πάρα πολύ από χθες. Κάποια πράγματα, τα οποία είναι άδικο να γίνονται για κάποιους ανθρώπους. Εμένα με πειράζει πάρα πολύ. Η Ομοσπονδία είναι λάθος σε αυτό, ο προπονητής είναι λάθος, τα έχω ξαναπεί. Χθες κοιμήθηκα τρεις ώρες το βράδυ και σήμερα είχα αυτό το αποτέλεσμα.

Ήμουν έτοιμος να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, ξέρω ότι το σώμα μου δεν ανταποκρινόταν, για αυτό και άντεξα μέχρι τα 1.500 μέτρα και μετά το σώμα μου δεν μπόρεσε να δώσει το 100%. Δεν ξέρω τι να πω. Νομίζω ότι χρωστάω μία συγγνώμη στους Έλληνες, γιατί πίστευα ότι μπορώ να πάρω ένα μετάλλιο, αλλά… δεν μπορώ να πω μας το στέρησαν, δεν ξέρω…»

Ερωτηθείς για το ποια είναι τα πράγματα που τον ενοχλούν: «Με στενοχώρησαν πάρα πολύ. Ήταν κάποια πράγματα που δεν μπορούσα να σταματήσω να σκέφτομαι, να είμαι συγκεντρωμένος στον αγώνα. Ήμουν πάρα πολύ στενοχωρημένος και δυστυχώς δεν μπορούσα καθόλου να ξεκουραστώ».

«Με θέματα κάποιων αθλητών, που αδικήθηκαν. Δεν θέλω να αναπτύξω άλλο το θέμα, αλλά πιστεύω ότι αυτά δεν πρέπει να γίνονται και πρέπει να παίρνονται αξιοκρατικές αποφάσεις και κάποιες αποφάσεις πρέπει να είναι σωστές για όλους τους ανθρώπους, γιατί ματώνουμε και φτύνουμε αίμα κάθε μέρα. Όποιοι το αξίζουν και είναι καλύτεροι πρέπει να δίνεται η ευκαιρία και τουλάχιστον να δοκιμάζονται. Απλά να δοκιμάζονται και αν δεν είναι καλοί, ας αποφασίζεται ποιος είναι πιο γρήγορος.

Όταν δεν δίνεται η ευκαιρία είναι κάτι πάρα πολύ λυπηρό. Μέσα από προπονήσεις, πρέπει οι άνθρωποι, οι οποίοι στέκονται στην κορυφή και είναι οι καλύτεροι, τουλάχιστον ο καλύτερος όταν χρειάζεται και έχει μία ευκαιρία, πρέπει ο προπονητής τουλάχιστον να του δώσει έστω και μία ευκαιρία. Γιατί πιστεύω ότι όταν είσαι ο καλύτερος, δικαιωματικά χρειάζεσαι μία ευκαιρία όταν σου ζητάει κάποιος να του δώσεις μία ευκαιρία να δοκιμαστεί, πρέπει τουλάχιστον να του δώσεις έστω και μία ευκαιρία», πρόσθεσε.

Για το γεγονός ότι κάποια στιγμή βρέθηκε στην τρίτη θέση, ο Ντούσκος δήλωσε: «Το είδα το κατάλαβα. Το ήθελα πάρα πολύ και πιστεύω ότι μπορούσα να το κατακτήσω, αλλά όπως είπα ήμουν ολύ χάλια, βγήκε η κούραση, βγήκε η αϋπνία, όλο αυτό δηλαδή δεν βοήθησε καθόλου»

Για τη συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες: «Μου αφήνει μία πικρία, γιατί ήρθα προετοιμασμένος, ήμουν έτοιμος να δώσω το 100%. Μπορώ να πω πηγαίνουμε παρακάτω, εγώ συνεχίζω, ξέρω είμαι μαχητής, ξέρω έχω φάει πολλές πίκρες. Μπορεί να έχω φάει και εγώ αδικίες, έχω μάθει να συνεχίζω και να προχωράω παρακάτω.

Πιστεύω ότι ο Θεός μου το χρωστάει. Όπως και στο Τόκιο μου το έδωσε, γιατί κατάλαβε κάποια πράγματα που είχαν γίνει και τότε και δεν ήταν σωστά, αλλά πάλεψα μέχρι τελικής ρανίδας για να κρατηθώ, για να μπορέσω να αγωνιστώ σε εκείνους τους Ολυμπιακούς. Έτσι και τώρα στο Λος Άντζελες πιστεύω μπορεί να είναι ξανά η σειρά μου. Αυτό έχω να πω, ότι θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.

Είναι μία γιορτή για την κωπηλασία, μία επιτυχία για τα ελληνικά πληρώματα, τα οποία τα δύο τα ελαφριά μας κατέκτησαν αυτά τα μετάλλια. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Και εγώ μπορώ να πω ότι προσπάθησα για την Ελλάδα, αλλά δεν το βάζω κάτω, θα ξαναπροσπαθήσω».

Για το γεγονός ότι επηρεάστηκε η ψυχολογία του: «Και αρκετούς μήνες πριν είχε γίνει πάλι αυτό το σκηνικό, δεν είναι ότι έγινε τώρα. Γενικά όλο αυτό με χάλασε πάρα πολύ. Με αποσυγκέντρωσε, χάλασε την ψυχολογία μου πάρα πολύ, οπότε προσπάθησα σήμερα πάρα πολύ το πρωί. Δεν είχα κοιμηθεί, ήπια καφέ, προσπάθησα να βάλω το μυαλό μου σε μία ευθεία. Έφτασα μέχρι τα 1.500 μέτρα, την άλλη φορά πιστεύω θα φτάσω στα 2 χιλιόμετρα».

Για τις αιχμές σε Ομοσπονδία και προπονητή: «Ναι, γενικά αυτοί είναι που παίρνουν τις αποφάσεις. Δυστυχώς, ή μη δεν μπορώ να πάρω εγώ κάποιες αποφάσεις. Εγώ βλέπω το σωστό και το λάθος σαν εκπρόσωπος αθλητών μπορώ να πω κάτι, αλλά μέχρι εκεί. Όταν κάποιοι άλλοι αποφασίζουν για κάποιους άλλους. Άμα είναι λάθος πάλι δεν μπορώ να επέμβω. Προσπαθώ σαν εκπρόσωπος να κάνω το σωστό, αλλά…»

«Δυστυχώς δεν μετράει η γνώμη μου. Μπορώ να σας το πω. Έχω μιλήσει και η απάντηση ήταν "όχι δεν υπάρχει χρόνος". Ήταν δύο μήνες πριν. Δεν υπάρχει χρόνος ούτε για μία φορά σε προπόνηση, η οποία γίνεται κάθε μέρα. Δεν μπορώ να πω κάτι περαιτέρω», πρόσθεσε.

Για το αν έγινε κάποιο λάθος στη δική του περίπτωση: «Στη δική μου περίπτωση είχε γίνει πάλι ένα λάθος. Το είχα ξαναπεί και τότε. Δυστυχώς, τότε αποφάσισε ο Θεός στην πρόκριση. Η απόφαση ήταν να πάει ένα διπλό ελαφρύ, αντί για σκιφ. Όποιος τερμάτιζε στην πρώτη θέση στην ευρωπαϊκή πρόκριση θα πήγαινε ένα διπλό, χωρίς να υπάρχουν αξιοκρατικά κριτήρια, δηλαδή ποιος είναι καλύτερος, ποιος μπορεί να κάνει το καλύτερο για την Ελλάδα, ποιος είναι στην καλύτερη θέση, να φέρει τη μεγαλύτερη επιτυχία. Η απάντηση ήταν ότι άμα βγει πρώτο το διπλό και βγει πρώτο και ένα σκιφ, το διπλό θα πάει. Χωρίς να υπάρχει ο χρόνος, η ενεργειακή κατανάλωση, κάτι. Τότε, ευτυχώς ο Θεός τα έφερε ανάποδα. Εκεί που πίστευα ότι είναι πιο εύκολο να βγει το διπλό, ο Θεός τα άλλαξε και πέρασα εγώ και τον ευχαριστώ για αυτό, γιατί αν δεν είχε γίνει αυτό το πράγμα, αυτή τη στιγμή δεν θα είχα το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο».

Ερωτηθείς αν δεν είχε πάρει το χρυσό μετάλλιο, ο Ντούσκος είπε «η αλήθεια είναι πως θα είχα σταματήσει».

Ο Έλληνας πρωταθλητής, αν και βρέθηκε στην 3η θέση στα 1.000 μέτρα, είδε τον Νεοζηλανδό Τόμας Μάκιντος να τον προσπερνά στα 1.500, αλλά από 4ος εν τέλει πέρασε 6ος και τελευταίος τη γραμμή του τερματισμού.

Πηγή: skai.gr

