Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: "Χρυσή" η Γιανγκ στη σκοποβολή γυναικών

Το χρυσό μετάλλιο στα 25μ. πιστόλι γυναικών κατέκτησε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού η Τζίιν Γιανγκ.

Η πρωταθλήτρια από τη Νότια Κορέα συγκέντρωσε 37 βαθμούς στον τελικό, όσους και η Γαλλίδα, Καμίλ Γεντρζεγέφσκι, την οποία κέρδισε στο Shoot-off.

Την τρίτη θέση κατέλαβε η Βερόνικα Μαγιόρ από την Ουγγαρία με 31 βαθμούς.

Η τελική κατάταξη έχει ώς εξής:

1. Τζίιν Γιανγκ (Νότια Κορέα) 37β.

2. Καμίλ Γεντρζεγέφσκι (Γαλλία) 37

3. Βερόνικα Μαγιόρ (Ουγγαρία) 31

4. Μανού Μπάκερ (Ινδία) 28

5. Ναν Ζάο (Κίνα) 23

6. Χάνιγιε Ροσταμιγιάν (Ιράν) 19

7. Του Βιν Τριν (Βιετνάμ) 16

8. Κέιτλιν Μόργκαν Εϊμπελν (ΗΠΑ) 5

Πηγή: skai.gr

