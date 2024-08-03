Κοντά στο ατομικό ρεκόρ του κολύμπησε ο Δημήτρης Μάρκος στα προκριματικά των 1.500μ. ελεύθερο, στους Ολυμπιακούς Αγώνες "Παρίσι 2024".

Ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε την πρώτη θέση στην 1η σειρά του αγωνίσματος με 15:11.19 (έχει 15:07.61) και ολοκλήρωσε την παρουσία του στην διοργάνωση με μία αρκετά καλή κούρσα. Η θέση του συνολική κατάταξη είναι η 12η, με 13 δευτερόλεπτα να τον χωρίζουν από την πρόκριση.

Μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ για την απόδοσή του στον αγώνα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρώτη θέση. Ανέφερε ότι μετά από δυσκολίες, όπως ένα τραυματισμό, κατάφερε να επανέλθει ψυχολογικά και να επικεντρωθεί στον στόχο του, κάτι που θεωρεί θετικό. Παρά την έλλειψη ανταγωνισμού στην κούρσα, επέλεξε να επικεντρωθεί στη δική του απόδοση, όπως είχε συζητήσει με τον προπονητή του.

Εξήρε την ψυχική δύναμη των αθλητών, αναφέροντας το παράδειγμα του Απόστολου Χρήστου που, παρά την απογοήτευση, δούλεψε σκληρά και τελικά κατέκτησε μετάλλιο. Τόνισε ότι οι αθλητές που διακρίνονται είναι αυτοί που μπορούν να ελέγχουν τα συναισθήματά τους και να παραμένουν συγκεντρωμένοι στους στόχους τους, ακόμα και μετά από κακές επιδόσεις. Ο ίδιος κρατάει αυτή την ψυχική δύναμη ως το σημαντικότερο μάθημα από τους αγώνες.

Τέλος, σε ερώτηση για το αν θα κάνει άλλο τατουάζ μετά το Παρίσι, ανέφερε ότι δεν το σκέφτεται προς το παρόν, αλλά μπορεί να το εξετάσει στο μέλλον. Ευχήθηκε να συνεχίσει να βελτιώνεται και να φτάσει στους στόχους του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

