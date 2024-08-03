Έδωσε τα πάντα για το μετάλλιο, αλλά έμεινε από δυνάμεις ο Στέφανος Ντούσκος.

Ο Έλληνας πρωταθλητής μπορεί να βρισκόταν για αρκετή ώρα σε τροχιά μεταλλίου στον τελικό του μονού σκιφ ανδρών, όμως, προς το τέλος υποχώρησε και τερμάτισε στην 6η θέση.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του 2021 με χρόνο 7:02.05 βρισκόταν στα πρώτα 500 μέτρα στην 5η θέση και στη συνέχεια ανέβηκε στην 3η θέση, ενώ πλησίασε ακόμα και την 2η θέση.

Παρόλα αυτά στα 1.500 μέτρα έμεινε από δυνάμεις και έπεσε στην 4η θέση, τερματίζοντας στον τέλος στην 6η θέση καταβάλλοντας συνολικά μια τεράστια προσπάθεια.

