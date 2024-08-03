Ολυμπιακοί Αγώνες - Κολύμβηση: «Χρυσός» ο Μίλακ στα 100μ πεταλούδα

Ο Κριστόφ Μίλακ υποχρεώθηκε πριν λίγες ημέρες να παραδώσει τα... σκήπτρα του Ολυμπιονίκη των 200μ. πεταλούδα στον Λεόν Μαρσάν, αλλά και πάλι θα φύγει από το Παρίσι με χρυσό μετάλλιο στις αποσκευές του.

Ο Ούγγρος κολυμβητής κατάφερε να κερδίσει τον τελικό των 100μ. πεταλούδα με 49.90, μετά από μεγάλη μάχη με τον Καναδό Τζος Λιέντο, που πήρε την πρωτοπορία στο δεύτερο 50άρι, αλλά δεν άντεξε στα τελευταία μέτρα και έμεινε στη δεύτερη θέση με 49.99. Ο Μίλακ έγινε ο πρώτος Μαγυάρος που αναδεικνύεται χρυσός Ολυμπιονικής στο συγκεκριμένο αγώνισμα.

Την τρίτη θέση πήρε ο επίσης Καναδός Ιλια Χάρουν (50.45), ο οποίος εξασφάλισε το δεύτερο χάλκινο μετάλλιό του στη διοργάνωση (ήταν τρίτος και στα 200μ. πεταλούδα), αφήνοντας εκτός βάθρου τον Ελβετό Νόε Πόντι, που ήταν τρίτος στο Τόκιο.

Πηγή: skai.gr

