Το τρίτο της χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Παρίσι 2024» πανηγύρισε η Σάμερ Μάκιντος. Χάρη σε ένα τρομερό τελευταίο 50άρι, η 18χρονη Καναδή πήρε τη νίκη στα 200μ. μικτή ατομική με 2:06.56, σημειώνοντας μάλιστα ρεκόρ αγώνων.

Η ΜακΙντος ξεπέρασε στα τελευταία μέτρα την Αλεξ Ουόλς, κάτι που όμως αποδείχθηκε ότι δεν είχε καμία σημασία, αφού η Αμερικανίδα ακυρώθηκε. Ετσι, το ασημένιο μετάλλιο πήρε η συμπατριώτισσά της Κέιτ Ντάγκλας με 2:06.92 και το χάλκινο η Αυστραλή Κέιλι ΜακΚίοουν με 2:08.08.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.