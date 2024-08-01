Με τον Θεόδωρο Τσελίδη να ανοίγει… λογαριασμό για την Ελλάδα στα μετάλλια, πανηγυρίζοντας το χάλκινο στον τελικό των ρεπεσάζ στα -90κ. του τζούντο, τον Στέφανο Τσιτσιπά να παίρνει πανηγυρική πρόκριση στα προημιτελικά του απλού, τα ελληνικά κουπιά να κάνουν το «τρία στα τρία» στην κωπηλασία και τον Απόστολο Χρήστου να προκρίνεται στον τελικό των 200μ. ύπτιο, κύλησε η 5η ημέρα των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού για την ελληνική αποστολή.

Αναλυτικά:

ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ

Η Χριστίνα Μπούρμπου και η Ευαγγελία Αναστασιάδου, εξασφάλισαν την συμμετοχή τους στον τελικό της δικώπου στο άθλημα της κωπηλασίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Προκρίθηκαν ως 3ες της 1ης ημιτελικής σειράς με χρόνο 7:18.28 και την Παρασκευή, 2 Αυγούστου, στις 12:42 μ.μ. θα πάρουν θέση στον τελικό με στόχο την κατάκτηση ενός μεταλλίου.

Οι Αντώνης Παπακωνσταντίνου και Πέτρος Γκαϊδατζής θα είναι επίσης παρόντες στον τελικό του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών. Οι Έλληνες κωπηλάτες προκρίθηκαν ως 2οι της 2ης ημιτελικής σειράς με χρόνο 6:23.36. Ο τελικός θα διεξαχθεί την Παρασκευή (2/8) στις 13:02μ.μ.

Οι Ζωή Φίτσιου και Μιλένα Κοντού έγιναν το τρίτο ελληνικό πλήρωμα που εξασφάλισε τη συμμετοχή στον τελικό του αγωνίσματός του στην κωπηλασία. Τερμάτισαν δεύτερες στη 2η ημιτελική σειρά που μετείχαν, με χρόνο 6:57.90 και θα είναι παρούσες στον τελικό του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών γυναικών την ερχόμενη Παρασκευή (2/8) στις 13:22 μ.μ.

ΤΖΟΥΝΤΟ

Ο Θοδωρής Τσελίδης χάρισε στην Ελλάδα το πρώτο της μετάλλιο, χάλκινης απόχρωσης, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού και το τρίτο στη χώρα μας στην Ιστορία του τζούντο στο μεγάλο ραντεβού του αθλητισμού. Στον τελικό των ρεπεσάζ στα -90κ. ο Τσελίδης νίκησε τον Ισπανό -Γεωργιανής καταγωγής- Τριστάνι Μοσαχλισβίλι.

Δεν τα κατάφερε η Ελισάβετ Τελτσίδου στους «16» της κατηγορίας -70κ. γυναικών στο Ολυμπιακό τουρνουά Τζούντο. Η έβδομη Ολυμπιονίκης του Τόκιο ηττήθηκε με Ippon από την βελγίδα Γκαμπριέλα Βίλεμς και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Η 28χρονη Ελληνίδα τζουντόκα και ασημένια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ τον περασμένο Απρίλιο δεν μπορούσε να κρύψει την απογοήτευσή της για τον πρόωρο αποκλεισμό της από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

ΤΕΝΙΣ

Μόνο στο πρώτο σετ συνάντησε αντίσταση ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέναντι στον Αργεντινό Σεμπαστιάν Μπάες, στους «16» του απλού Ανδρών. Ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε με 7-5, 6-1 και προκρίθηκε στα προημιτελικά, όπου απέναντί του θα βρει τον Νόβακ Τζόκοβιτς που με τη σειρά του απέκλεισε τον Ντόμινικ Κέπφερ με 7-5, 6-3. Ο «Στεφ» προκρίθηκε στην οκτάδα της διοργάνωσης για πρώτη φορά στην καριέρα του και απέχει μία νίκη για να μπει στη ζώνη των μεταλλίων.

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

Την πρόκριση σε δεύτερο τελικό στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού πανηγύρισε ο Απόστολος Χρήστου.

Μετά τα 100μ. ύπτιο, όπου έχασε για δύο εκατοστά του δευτερολέπτου το χάλκινο μετάλλιο, ο Ελληνας κολυμβητής κατάφερε να κάνει τη μεγάλη υπέρβαση και να πλασαριστεί στην οκτάδα των 200μ. ύπτιο, καθώς στους ημιτελικούς σημείωσε ατομικό ρεκόρ με 1:56.33 και κατέλαβε στο σύνολο την τέταρτη θέση. Μόνο ο Σπύρος Γιαννιώτης, το 2004 στην Αθήνα, είχε καταφέρει να προκριθεί σε δύο τελικούς (400μ. και 1.500μ. ελεύθερο).

Αντίθετα, ο 19χρονος Απόστολος Σίσκος (είχε προκριθεί ως 3ος στην 4η σειρά των προκριματικών με 1:57.26 και κατέλαβε συνολικά την 9η θέση), δεν κατάφερε να πλησιάσει το ρεκόρ του (1:55.42) και με 1:57.77 κατετάγη 14ος και αποκλείστηκε στα ημιτελικά. Ο τελικός θα γίνει αύριο (1/8), στις 21:37.

Με μία αξιοπρεπέστατη εμφάνιση ολοκλήρωσε η Γεωργία Δαμασιώτη την παρουσία της στα 200μ. πεταλούδα. Η Ελληνίδα κολυμβήτρια σημείωσε χρόνο 2:10.25 στους ημιτελικούς και κατετάγη 15η στο σύνολο του αγωνίσματος, έχοντας σημειώσει στον πρωινό προκριματικό πανελλήνιο ρεκόρ με 2:09.55.

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ

Με την 17η θέση στην δέκατη ιστιοδρομία ολοκλήρωσε ο Βύρων Κοκκαλάνης τις σημερινές προσπάθειές του στο Windsurfing (σ.σ. κατηγορία σκαφών IQFoil) της ιστιοπλοΐας. Μετά το αποτέλεσμα αυτό ο Έλληνας πρωταθλητής παραμένει στην 21η θέση της γενικής κατάταξης με 125 βαθμούς ποινής. Υπενθυμίζεται ότι στις σημερινές κούρσες ο Κοκκαλάνης ακυρώθηκε στην έβδομη και την ένατη ιστιοδρομία, ενώ κατέλαβε την 19η θέση στην όγδοη.

ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ

Στη φάση των «32» σταμάτησε η πορεία του Παναγιώτη Γκιώνη στο μονό Ανδρών του πινγκ πονγκ. Ο 44χρονος Έλληνας πρωταθλητής, στην έκτη παρουσία του στους Αγώνες, πάλεψε πολύ δυνατά αλλά ηττήθηκε με 4-2 από τον Αμερικανό Κανάκ Τζα.

ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Η Εθνική υδατοσφαίρισης των γυναικών ήταν σαφώς βελτιωμένη στο δεύτερο παιχνίδι της, σε σχέση με την πρεμιέρα απέναντι στις ΗΠΑ, αλλά δεν κατάφερε κόντρα στην Ισπανία να αποφύγει τη δεύτερη ήττα της στον Β΄ όμιλο. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχασε 10-8 από τις φιναλίστ του Τόκιο, αλλά τουλάχιστον μπορεί να κρατήσει την εμφάνιση ενόψει των δύο κρίσιμων αναμετρήσεων που ακολουθούν, αρχής γενομένης από το ματς της Παρασκευής (2/8, 16:35) με την Ιταλία, όπου με νίκη ουσιαστικά θα εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά.

Οι ελληνικές συμμετοχές της 6ης ημέρας (1/8)

Γεμάτο από ελληνικά… χρώματα και πολλές συμμετοχές σε έξι διαφορετικά αγωνίσματα είναι η Πέμπτη (1/8) στην 6η μέρα των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού. Μία μέρα μετά το πρώτο ελληνικό μετάλλιο του Τσελίδη στο τζούντο, ακολουθούν πολλοί κορυφαίοι Έλληνες αθλητές που κυνηγούν τα δικά τους όνειρα.

Πρώτη μπαίνει στη… μάχη η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη στις 10:50 με τα 20χλμ βάδην γυναικών στην άτυπη εκκίνηση του «βασιλιά των σπορ», του στίβου, ενώ στις 11:00 ο Στέφανος Ντούσκος στη 2η σειρά των ημιτελικών κατάφερε να προκριθεί στον τελικό.

Στις 11:30 η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης ανδρών αντιμετωπίζει τις ΗΠΑ στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Α’ ομίλου κυνηγώντας την τρίτη νίκη της στο Ολυμπιακό τουρνουά του Παρισιού, ενώ μετά τις 12:18 μπαίνουν στα προκριματικά οι Στέργιος Μπίλας, Κριστιάν Γκολομέεβ στα 50μ. ελεύθερο ανδρών και στις 12:47 στα προκριματικά των 200μ. μεικτής ανδρών ο Απόστολος Παπαστάμος.

Το απόγευμα συνεχίζει για 5η μέρα τον δικό του αγώνα στο Windsurfing ανδρών ο Βύρωνας Κοκκαλάνης, ενώ αργά το βράδυ της Τετάρτης (31/7) ορίστηκε απ’ τους διοργανωτές και ο προημιτελικός του μονού ανδρών στο τένις ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Νόβακ Τζόκοβιτς, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (1/8) στο «Court Philippe Chartier» του «Roland-Garros» και θα ξεκινήσει στις 20:00.

Η κολύμβηση θα έχει την… τιμητική της, καθώς στις 21:38, ο Απόστολος Χρήστου θα συμμετάσχει στον τελικό των 200μ. υπτίου ανδρών, μετά την πρόκρισή του στις αποψινές (31/7) ημιτελικές σειρές, έχοντας τον 4ο καλύτερο χρόνο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών την 6η ημέρα των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού έχει ως εξής:

ΣΤΙΒΟΣ

10:50 20χλμ βάδην γυναικών: Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη τερμάτισε 22η

ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ

11:00 ημιτελικά σκιφ ανδρών: Ο Στέφανος Ντούσκος πήγε στον τελικό

ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΝΔΡΩΝ

11:30 3η αγωνιστική Α’ Ομίλου: νίκη της Ελλάδας κόντρα στις ΗΠΑ

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

12:40 προκριματικά 50μ ελεύθερο ανδρών: Πέρασε στον ημιτελικό ο Κριστιάν Γκολομέεβ (10η σειρά),

12:56 Απόστολος Παπαστάμος – 200μ. μεικτή ατομική (Heat 3)

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ

13:03 (ERTSports1) Βύρων Κοκκαλάνης (Race 11, 12, 13, 14, 15)

ΤΕΝΙΣ

20:00 (ΕΡΤ1) Στέφανος Τσιτσιπάς – Novak Djokovic – Προημιτελικά ανδρών

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

21:37 (ΕΡΤ2) Απόστολος Χρήστου – 200μ. ύπτιο

