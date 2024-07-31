Έγραψε ιστορία και έκανε... ποδαρικό για την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού ο Θεόδωρος Τσελίδης. Ποιος είναι, όμως, ο περίφημος Έλληνας τζουντόκα που πάλεψε και κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο, το οποίο είναι παράλληλα το τρίτο στην ιστορία της χώρας στο αγώνισμα τζούντο.

Ο Θεόδωρος Τσελίδης (Φιόντορ Νικολάγιεβιτς Τσελίντι), γεννήθηκε στη Βόρεια Οσσετία τον Αύγουστο του 1996, από Έλληνα πατέρα (γεγονός που τον βοήθησε στην πορεία να αποκτήσει εύκολα την ελληνική υπηκοότητα). Έχει δύο αδέρφια τον Γιώργο και τη Μαρίνα.

Αποφοίτησε το 2019 με πτυχίο Παγκόσμιας Οικονομίας από το North Ossetian State University που βρίσκεται στη Ρωσία.

Στα χόμπι του είναι η Ιστορία και τα βιντεοπαιχνίδια, ενώ φιλοδοξία του ήταν να κερδίσει Ολυμπιακό μετάλλιο -κάτι που κατάφερε πριν λίγο- όπως αναφέρει στο προφίλ του στην επίσημη σελίδα των Ολυμπιακών Αγώνων.

Μιλάει τρεις γλώσσες, Ελληνικά, Ρώσικα και Αγγλικά.

Το ψευδώνυμό του είναι Kredya.

Η φιλοσοφία του

Στη συνέντευξη που έδωσε τον περασμένο Μάρτιο αναφέρθηκε στην επιρροή του από τον Ρώσο ποιητή Vladimir Mayakovski, «γιατί είναι ένας από τους καλύτερους ποιητές».

Η φιλοσοφία του στηρίζεται στη φράση: «Κάνε αυτό που μπορείς, μη λυπάσαι και μη μετανιώνεις»

Η αθλητική καριέρα

Ο Θεόδωρος ξεκίνησε να εξασκείται στο τζούντο σε ηλικία 15 ετών στην πόλη Vladikavkaz της Ρωσίας, επειδή «ήθελε να δοκιμάσει κάτι καινούριο», όπως δήλωσε σε συνέντευξή του τον Μάρτιο του 2024.

Από το 2018 εκπροσωπούσε την Ελλάδα σε διεθνείς διαγωνισμούς τζούντο. Στην αρχή, συμμετείχε ως αθλητής της Ελληνορωμαϊκής πάλης και στη συνέχεια της πολεμικής τέχνης sambo και του τζούντο.

Το 2017 είχε φτάσει στον τελικό του Ρωσικού Πρωταθλήματος τζούντο και κέρδισε τον τίτλο του αντιπρωταθλητή στη Ρωσία. Τον Απρίλιο του 2018 έκανε την εμφάνισή του με την ελληνική εθνική ομάδα στο Γεωργιανό Grand Prix με το όνομα Θεόδωρος Τσελίδης.

Το 2018 κέρδισε χάλκινο μετάλλιο για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τζούντο. Κέρδισε, επίσης, χάλκινο μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες του 2018.

Στις 31 Ιουλίου 2024, ο Θοδωρής Τσελίδης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι, στην κατηγορία των 90 κιλών.

Πηγή: skai.gr-Wikipedia

