Παρά τη βελτιωμένη εικόνα της, σε σχέση με την πρεμιέρα, η Εθνική πόλο Γυναικών δεν άντεξε κόντρα στην Ισπανία, από την οποία ηττήθηκε 10-8.

Το ματς ήταν ντέρμπι και ισορροπημένο (7-7), περίπου στα 2:30'' πριν το τέλος του τρίτου οκτάλεπτου. Ωστόσο, από εκείνο το σημείο και έπειτα, οι παίκτριες της Αλεξίας Καμμένου «μπλόκαραν» επιθετικά και δεν ήταν σε θέση να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω.

Στο 0/2 και χωρίς βαθμό η Ελλάδα στον Β' όμιλο, ενώ από την άλλη η Ισπανία είναι στους 9 βαθμούς, έχοντας κάνει το 3/3.

Το ματς

Με σερί εξαιρετικές άμυνες μπήκε η Ελλάδα στην αναμέτρηση και κατάφερε να ανοίξει το σκορ με την Ελευθεριάδου στα μισά του πρώτου οκτάλεπτου. Στη συνέχεια, η Ξενάκη έκανε το 0-2 για την Εθνική. Αλλά, στο τελευταίο δίλεπτο οι διεθνείς έκαναν λάθη και η Ισπανία απάντησε με δύο γκολ (το ένα με πέναλτι) για το 2-2 του πρώτου οκτάλεπτου.

Στην αρχή του δεύτερου οκτάλεπτου, η Ισπανία πέρασε για πρώτη φορά μπροστά στο ματς (3-2), με την Εθνική να απαντά σχεδόν αμέσως για την ισοφάριση (3-3). Ακολούθησαν γκολ και από τις δύο ομάδες, με τη Μυριοκεφαλιτάκη να διαμορφώνει το 5-5, στο τέλος του πρώτου μισού του αγώνα.

Με τη Β. Πλευρίτου η Ελλάδα ανέκτησε το προβάδισμα (5-6) στην αρχή του τρίτου οκτάλεπτου. Οι Κάμους και Φόρκα απάντησαν με δύο γρήγορα γκολ για την ανατροπή της Ισπανίας (7-6), με την Μ. Πλευρίτου να ισοφαρίζει (7-7), στα 2:23’’ πριν το τέλος του τρίτου οκτάλεπτου. Όμως, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, καθώς τα άστοχα σουτ και τα δύο γκολ των Ισπανίδων διαμόρφωσαν το 9-7 της τρίτης περιόδου.

Η Ελλάδα συνέχισε την αστοχία στην επίθεση και στο τέταρτο οκτάλεπτο, με την Ισπανία να βρίσκει ακόμη ένα γκολ για το +3 (10-7), στα 4:55’’ πριν το τέλος. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, δεν άλλαξε κάτι δραματικά εκτός από ένα γκολ της Β. Πλευρίτου, με το οποίο διαμορφώθηκε το 10-8 της αναμέτρησης.

Τα οκτάλεπτα: 2-2, 3-3, 4-2, 1-1

