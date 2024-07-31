Ένας συγκλονιστικός Θοδωρής Τσελίδης, επιβλήθηκε του Ισπανού, Τριστάνι Μοσακλισβίλι στον τελικό του τζούντο (90κ), κατακτώντας το πρώτο μετάλλιο της Ελλάδας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού και το τρίτο στη χώρα μας στην Ιστορία του τζούντο στο μεγάλο ραντεβού του αθλητισμού.

Την απονομή του χάλκινου μεταλλίου έκανε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Σπύρος Καπράλος.

Ο 27χρονος και νούμερο 15 στην παγκόσμια κατάταξη, ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις του στην κατηγορία των 90κ. στο τζουντο, επικρατώντας με 1-0 του Ισπανού, Τριστάνι Μοσακλισβίλι, στον τελικό του ρεπεσάζ, ανεβαίνοντας στο τρίτο σκαλί του βάθρου.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν ανώτερος καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, παίρνοντας το προβάδισμα από πολύ νωρίς, ενώ ο αντίπαλός του πήρε και ποινή για παθητικό παιχνίδι και αδυναμία να επιτεθεί στον Έλληνα τζουντόκα.

Τσελίδης: «Το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα - Χαρούμενος που έφερα το πρώτο μετάλλιο στην πατρίδα μας!»

Μιλώντας στην ΕΡΤ μετά το τέλος του αγώνα, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης δεν μπόρεσε να κρύψει τη χαρά του για την επιτυχία αυτή, αλλά και για το γεγονός πως έφερε στην πατρίδα μας το πρώτο της μετάλλιο από το Παρίσι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Θοδωρή Τσελίδη:

«Χαίρομαι πολύ που μπόρεσα να κρατήσω τον λόγο μου και έφερα το μετάλλιο. Το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα, είναι η πιο χαρούμενη ημέρα της ζωής μου! Σκεφτόμουν κάτι καλύτερο στο χρώμα, αλλά ότι έγινε έγινε και χαίρομαι πολύ! Είμαι χαρούμενος για το πρώτο μετάλλιο της πατρίδας μας. Το ματς με τον Γκριγκοριάν στον ημιτελικό του ρεπεσάζ ήταν το πιο σημαντικό για εμένα, καθώς πέρασα τελικό, ενώ είμαστες και φίλοι».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.